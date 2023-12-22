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В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре, рассказал «Известиям» советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Тогда удалось договориться с ХАМАС только на семь дней для обмена пленными, после чего обстрелы возобновились.

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«Если речь будет идти о всех заложниках у ХАМАС, которых будут освобождать, то, наверное, Израиль будет готов приостановить военные действия на больший период, чем на одну неделю. Видимо, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая в принципе всех устроит», — заявил советник.

Ранее палестинский посол в Вене Салах Абдель Шафи сообщил, что стороны возобновили переговоры. Помимо Катара, в качестве посредника сейчас выступает в том числе Египет. Президент Израиля Ицхак Герцог предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю в обмен на 40 заложников, египетские чиновники передали это политическому лидеру ХАМАС Исмаилу Хании, однако тот отказался.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перемирие и согласие: Израиль готов на длительное прекращение огня

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