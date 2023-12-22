Перемирие и согласие: Израиль готов на длительное прекращение огня

Израиль готов рассмотреть более длительное перемирие с ХАМАС, чем то, что было достигнуто в конце ноября, заявил «Известиям» советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Однако это, по его словам, возможно только в том случае, если речь пойдет об освобождении всех заложников, которых удерживает палестинское движение. Переговоры между сторонами конфликта сейчас возобновились при посредничестве Катара и Египта. Впрочем, приезд политического лидера палестинского движения Исмаила Хании в Каир пока не дал результатов. Как продвигается обсуждение приостановки боевых действий — в материале «Известий».

Какие условия выдвигают стороны

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС стало вероятнее после возобновления переговоров. Стороны снова обсуждают паузу в боевых действиях. Об этом, в частности, сообщил палестинский посол в Вене Салах Абдель Шафи. 19 декабря президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что они готовы пойти на гуманитарную паузу, но в обмен на освобождение заложников. По словам советника премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрия Гендельмана, Израиль действительно выдвигал такое предложение, однако ХАМАС отказался.

— Израиль готов был пойти на прекращение огня сроком на неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Но эти условия были отвергнуты ХАМАС, поэтому сейчас все застопорилось. Видимо, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая в принципе всех устроит, — заявил «Известиям» советник.

Как сообщает ряд западных СМИ, это предложение обсуждалось в Египте, который остается одним из ключевых посредников в урегулировании палестино-израильского конфликта. Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания 20 декабря посетил Каир для переговоров с представителями египетских властей. Члены делегации, возглавляемой Ханией, заявили, что любая сделка возможна только после прекращения Израилем наступления в Газе и вывода всех войск. Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил 21 декабря, что ХАМАС и палестинский «Исламский джихад» согласны на перемирие на 14 дней, а также требуют освободить 500 заключенных для заключения сделки.

— То, что Исмаил Хания приехал, это, безусловно, хорошо, но это не значит, что переговоров до этого не велось. Они шли ежедневно с участием США, Катара и Израиля. Сейчас подключается Египет. Безусловно, если вдруг политическое руководство о чем-то договаривается, то это значит, что это общее решение (и военного руководства тоже. — «Известия»), что показали предыдущие перемирия. Но внутри ХАМАС также сложный согласовательный процесс. Военный блок все же видит ситуацию на земле иначе и не считает, что их потенциал подорван. Они понимают, что еще могут наносить урон Израилю, — отметил научный руководитель Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова Руслан Мамедов.

Под предыдущими перемириями подразумеваются результаты переговоров при участии Катара. Именно Доха сыграла ключевую роль в достижении первого соглашения об освобождении заложников. В результате 105 мирных жителей вернулись домой из сектора Газа во время семидневного перемирия в последнюю неделю ноября.

18 декабря, по данным израильских и американских СМИ, глава Моссада Давид Барнеа обсудил шаги по заключению нового соглашения об освобождении заложников с премьером Катара шейхом Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Варшаве. При этом в Израиле не исключают, что готовы приостановить бои на более длительный срок.

— Если речь будет идти о всех заложниках ХАМАС, которых будут освобождать, то, наверное, Израиль будет готов приостановить военные действия на больший период, чем на одну неделю, — заявил Дмитрий Гендельман.

Пока уступкой Израиля можно считать открытие прямого перехода для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа 17 декабря. Это произошло впервые более чем за два месяца войны с ХАМАС. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила нападения на анклав. Израильская газета «Едиот ахронот» 21 декабря сообщила, что расширение масштабов операции связано именно со скорым прекращением огня. Север Газы до сих пор полностью не освобожден от боевиков ХАМАС, и израильские военные намерены достичь максимальных результатов до объявления о приостановке боевых действий.

Попытка номер три в Совбезе ООН

Тем временем на Израиль усиливается давление международного сообщества в связи с проводимой операцией в Газе. Она началась после того, как 7 октября ХАМАС вторгся на южную территорию еврейского государства и похитил более 200 человек. Пока в заложниках остается 128 (часть из них могут быть мертвы). В результате атаки в Израиле погибли по меньшей мере 1,2 тыс. человек, разрушены десятки общин. При этом потерь в секторе Газа, вызванных ответной операцией Израиля, намного больше.

Со стороны палестинцев число погибших с 7 октября уже достигло 20 тыс. человек. Кроме того, около 85% гражданских лиц вынужденно покинули свои жилища. Разрушено не менее 60% домов в Газе. Жертвами действий израильских военных стали в том числе и заложники. Представитель офиса премьера Израиля Ариэль Бульштейн подтвердила, что троим из них удалось самостоятельно освободиться из плена во время операции ЦАХАЛ в Газе, но их по ошибке застрелили военные.

Приблизить перемирие может и ослабление поддержки традиционных союзников Израиля, например США. Американские представители дважды блокировали решения по Газе в Совбезе ООН. 18 октября Штаты наложили вето на бразильский проект резолюции, который призывал отменить израильское предписание жителям Газы эвакуироваться с севера на юг анклава, а также объявить гуманитарную паузу для освобождения заложников. 9 декабря они заблокировали проект уже по немедленному прекращению огня в зоне конфликта, подготовленный на этот раз ОАЭ. Постпред при ООН Роберт Вуд был недоволен тем, то в документе не прописано осуждение ХАМАС и подтверждение права Израиля на самооборону.

Сейчас позиция Вашингтона может измениться также в связи с давлением других стран. 12 декабря Генассамблея ООН проголосовала за призыв к срочному прекращению боевых действий. Здесь постоянные члены Совбеза, среди которых в том числе США, не могут применить вето. В начале недели должно было состояться очередное голосование в Совбезе по резолюции, вновь представленной Эмиратами. Однако его переносили три раза, в последний — на 21 декабря по просьбе США, которые были не согласны с формулировкой. Некоторые арабские страны воодушевило то, что Белый дом, очевидно, пытается пойти на компромисс, пишет The Guardian. Как сообщает AFP, новый проект был смягчен. Еще одним камнем преткновения стал вопрос, должна ли ООН контролировать поставки гуманитарной помощи из Израиля в Газу. Резолюция может дать агентствам международной организации полномочия обходить израильские инспекции и не позволит еврейскому государству иметь последнее слово в вопросе оказания этой помощи.