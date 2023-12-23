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Нетаньяху заявил о продолжении операции в Газе до достижения всех целей

Нетаньяху: Израиль не остановит операцию в секторе Газа до достижения всех целей
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей. Об этом 23 декабря сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильский лидер в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом выразил свою признательность «за позицию США в Совете Безопасности ООН».

«Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты», — говорится в пресс-релизе канцелярии.

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Ранее, 22 декабря, Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

В свою очередь постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сказал, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами. По его словам, США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

В тот же день палестинское движение ХАМАС назвало принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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