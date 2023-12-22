СБ ООН принял гуманитарную резолюцию по сектору Газа
Совет Безопасности ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС.
Проект резолюции, подготовленный арабскими странами, направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.
За принятие резолюции голосовали 13 стран. Россия и США воздержались. Чтобы резолюция была принята, необходимо было набрать девять голосов «за» и ни одного «против» от постоянных членов СБ ООН.
Также сообщается, что США не позволили внести поправку к проекту резолюции, в которой «создание условий для режима прекращения огня» менялось на «приостановку огня для обеспечения безопасного и бесперебойного доступа гуманитарной помощи».
Журналисты передают, что поправку предложил внести постпред РФ в ООН Василий Небензя. Поддержали поправку 10 стран, 4 воздержались, а США наложили вето, проголосовав против.
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