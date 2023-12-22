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СБ ООН принял гуманитарную резолюцию по сектору Газа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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Совет Безопасности ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС.

Проект резолюции, подготовленный арабскими странами, направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

За принятие резолюции голосовали 13 стран. Россия и США воздержались. Чтобы резолюция была принята, необходимо было набрать девять голосов «за» и ни одного «против» от постоянных членов СБ ООН.

Также сообщается, что США не позволили внести поправку к проекту резолюции, в которой «создание условий для режима прекращения огня» менялось на «приостановку огня для обеспечения безопасного и бесперебойного доступа гуманитарной помощи».

Журналисты передают, что поправку предложил внести постпред РФ в ООН Василий Небензя. Поддержали поправку 10 стран, 4 воздержались, а США наложили вето, проголосовав против.

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