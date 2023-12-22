РФ предложила поправку к резолюции СБ ООН с призывом прекратить огонь в Газе

Россия предложила внести поправку в резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом 22 декабря заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Российская Федерация предлагает следующую устную поправку. Призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий», — заявил он на заседании Совбеза ООН.

В дальнейшем внесение поправки в резолюцию заблокировали США.

21 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает варианта, при котором США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании СБ ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта.

Днем ранее Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений. Российская сторона рассчитывает, что СБ уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов резолюции выбрать, отметил он.

20 декабря президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Тель-Авив готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.