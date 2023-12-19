Президент Израиля допустил новую паузу в секторе Газа ради освобождения заложников

Израиль готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС. Об этом 19 декабря заявил президент страны Ицхак Герцог на встрече с послами.

«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов еще к одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников», — приводит его слова газета Ynet.

Герцог возложил ответственность за конфликт в секторе Газа на главу ХАМАС в анклаве Яхье Синвара и руководство движения.

«Для нас действительно важно еще раз подчеркнуть: мы не воюем с народом Газы. Они не наши враги. Мы боремся с ХАМАС, они наши враги. И в этом плане мы предпринимаем все возможные гуманитарные шаги согласно международному гуманитарному праву», — сказал глава государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

Ранее, 15 декабря, советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.