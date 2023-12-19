Небензя обвинил США в поставках оружия Израилю вместо помощи гражданским

США вместо помощи гражданскому населению массировано снабжают Израиль вооружением. Об этом 19 декабря сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совета Безопасности, все предложенные проекты (резолюций с требованием прекращения огня. — Ред.) были заблокированы Вашингтоном, который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений, от которых в итоге гибнут мирные палестинцы», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Небензя также отметил, что Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН, в которой говорится об установлении гуманитарных пауз в секторе Газа. Он указал также на необходимость обеспечить международный мониторинг выполнения данного решения совета под эгидой ООН. Постпред России сообщил, что российская сторона рассчитывает, что совет уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов резолюции выбрать.

Небензя подчеркнул, что в мире уже сложился консенсус насчет прекращения огня в секторе Газа, однако США и Израиль выступают против него.

«Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, — это Соединенные Штаты», — добавил он.

Ранее в этот день президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Израиль готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.