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Лавров не исключил попытки США отложить голосование по резолюции по Газе

Лавров: США могут воспрепятствовать резолюции СБ ООН по Газе в пользу гумпаузы
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Россия не исключает варианта, при котором США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта, сославшись на новую информацию о возможной гуманитарной паузе. Об этом 20 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания российско-арабского форума сотрудничества в Марокко.

«Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет», — сказал глава дипведомства.

Министр выразил надежду, что Совбез осознает свою ответственность за то, «чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов». По его словам, Вашингтон уже несколько раз не пропускал в СБ ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня.

Кроме того, Лавров указал, что необходимо решить проблему создания палестинского государства незамедлительно, в противном случае вспышки насилия будут продолжаться. Он добавил, что в Москве получают много сообщений о том, что западные государства во главе с США занимаются «келейными» проектами, чтобы воспрепятствовать созданию палестинского государства.

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Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня, и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений. Российская сторона рассчитывает, что СБ уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов резолюции выбрать, отметил он.

В этот же день президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Израиль готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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