Лавров не исключил попытки США отложить голосование по резолюции по Газе

Россия не исключает варианта, при котором США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации вокруг ближневосточного конфликта, сославшись на новую информацию о возможной гуманитарной паузе. Об этом 20 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания российско-арабского форума сотрудничества в Марокко.

«Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет», — сказал глава дипведомства.

Министр выразил надежду, что Совбез осознает свою ответственность за то, «чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов». По его словам, Вашингтон уже несколько раз не пропускал в СБ ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня.

Кроме того, Лавров указал, что необходимо решить проблему создания палестинского государства незамедлительно, в противном случае вспышки насилия будут продолжаться. Он добавил, что в Москве получают много сообщений о том, что западные государства во главе с США занимаются «келейными» проектами, чтобы воспрепятствовать созданию палестинского государства.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты резолюций с требованием прекращения огня, и сейчас он вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружений. Российская сторона рассчитывает, что СБ уже в ближайшее время сможет определиться с тем, какой из вариантов резолюции выбрать, отметил он.

В этот же день президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Израиль готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.