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Замгенсека ООН назвал гуманитарный кризис в секторе Газа «худшим на свете»

Замгенсека ООН: гуманитарный кризис в секторе Газа — «худший на свете»
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут бежать из анклава. Об этом говорится 18 декабря в интервью дипломата, опубликованном на сайте газеты Financial Times.

Дипломат подчеркнул, что в ряде конфликтов в мире люди сильно страдают, но как минимум могут спастись бегством. Из сектора Газа «люди не могут уйти», подчеркнул он.

«Я вижу эти вещи по всему миру, но это за пределами моего воображения. И будет еще хуже», — предсказал Гриффитс.

Он обратил внимание, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений», погибнуть от них может в разы больше людей, чем от боевых действий.

«Нам еще предстоит увидеть, что находится под завалами. По [имеющимся] оценкам [около 18 тыс.] погибших. Как только вы начнете копать под завалами, статистика радикально изменится. В случае землетрясения в Турции число погибших удвоилось», — привел он пример.

По последним данным, в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. Число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ранее, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
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До этого, 5 декабря, во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Зоны безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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