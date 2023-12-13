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Количество погибших при ударах в секторе Газа превысило 18,6 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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В результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

По данным министерства, которые приводит издание, за последние 25 часов в больницы поступило 196 убитых и 499 раненых. Отмечается, что большое количество пострадавших всё еще находится под завалами разрушенных зданий.

Также издание сообщает о 296 убитых медиках, среди которых 134 сотрудника ООН, 32 сотрудника гражданской обороны и один сотрудник ВОЗ.

При этом, по последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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В этот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в зоне конфликта. При этом ГА ООН отклонила поправку США с требованием осудить палестинское движение ХАМАС.

Ранее, 5 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за участившихся ударов ЦАХАЛ. В регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, добавили в организации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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