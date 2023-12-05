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В ВОЗ заявили о стремительном ухудшении ситуации в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южной части анклава. Об этом 5 декабря сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Ситуация ухудшается с каждым часом. Повсюду идут мощные бомбардировки, в том числе здесь, в южных районах, в Хан-Юнисе и даже в Рафахе», — цитирует Reuters представителя ВОЗ в анклаве Ричарда Пиперкорна.

Он добавил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа.

Об этом же заявил представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер, отметив, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно — все они превращаются в зоны смерти, так как там в условиях полной антисанитарии сконцентрировалась основная масса беженцев, которые были вынуждены покинуть северные районы анклава.

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Ранее 5 декабря в министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что число пострадавших в результате столкновений с ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 3,2 тыс. человек.

До этого, 4 декабря, директор регионального отделения ВОЗ Ахмед аль Мандхари сообщил, что в 7 октября 2023 года на медицинские объекты в секторе Газа было совершено более 200 атак. Он отметил, что такое количество совершенных нападений в такой короткий срок — недопустимо.

Тогда же в Агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявили, что в секторе Газа свыше 600 тыс. человек получили приказ эвакуироваться, что вызвало у людей панику и страх. В БАПОР подчеркнули, что Армия обороны Израиля продолжает наносить авиаудары по палестинскому анклаву, а число погибших стремительно растет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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