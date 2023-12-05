ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа
Более 200 атак на медицинские объекты в секторе Газа было совершено с 7 октября 2023 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, в ходе брифинга сообщил директор регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль Мандхари.
«С 7 октября в секторе Газа было зафиксировано не менее 203 атак на объекты медицинской инфраструктуры. Целью данных атак стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников», — указал он.
Как подчеркнул Ахмед аль Мандхари, столь большое количество совершенных нападений в такой короткий срок недопустимо.
4 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава сектора Газы Ашрафа аль-Кидры сообщил, что в анклаве погибли 15 899 человек с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Уточнялось, что в секторе Газа были полностью разрушены 56 медицинских учреждений, еще 20 больниц не работают. Также подчеркивалось, что с начала конфликта погибли 238 медработников и уничтожено 56 машин скорой помощи.
Ранее, 2 декабря, аль-Кидра сообщил, что после окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652 жителя.
1 декабря израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.
7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.