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Число пострадавших на Западном берегу Иордана с начала эскалации достигло 3,2 тыс.

Минздрав Палестины: с начала эскалации на Западном берегу ранены 3,2 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Число пострадавших в результате столкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 3,2 тыс. человек. Об этом сообщил со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Палестины новостной портал youm7.com.

«Министерство здравоохранения Палестины объявило о гибели 260 человек и 3,2 тыс. пострадавших на Западном берегу с начала событий 7 октября», — передает портал сообщение ведомства.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, заявили, что «глубоко обеспокоены нестабильностью ситуации со здравоохранением на юге Газы».

Портал также приводит слова представителя Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), который сообщил, что около 1,9 млн человек в секторе Газа стали внутренне перемещенными лицами.

«Мы потеряли 130 наших коллег во время войны в секторе Газа, что является самой высокой потерей жизней среди сотрудников Организации Объединенных Наций», — добавил он.

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Ранее в этот день в БАПОР заявили, что в секторе Газа свыше 600 тыс. человек получили приказ эвакуироваться, что вызвало у людей панику и страх. В БАПОР подчеркнули, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить авиаудары по палестинскому анклаву, а число погибших стремительно растет.

За день до этого минздрав Палестины сообщил, что два палестинца погибли после огня израильской армии в районе Саир в окрестностях города Хеврон на Западном берегу. Тогда же телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные главы минздрава сектора Газы Ашрафа аль-Кидры сообщил, что в анклаве погибли 15 899 человек, в том числе 238 медработников, с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Со стороны Израиля число погибших, по последним данным, составляет около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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