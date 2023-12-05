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БАПОР сообщило о вызвавшем панику приказе об эвакуации 600 тыс. человек в Газе

БАПОР: приказ об эвакуации 600 тыс. человек в секторе Газа вызвал панику
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Приказ об эвакуации, который получили более 600 тыс. человек в секторе Газа, вызвал у людей панику и страх. Об этом 5 декабря сообщило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Сейчас свыше 600 тысяч человек в секторе Газа получили приказ эвакуироваться. Для около 250 тысяч человек с севера это вторичное перемещение <...> Приказ об эвакуации спровоцировал панику, страх и беспокойство среди людей в Газе», — говорится в сообщении.

В БАПОР подчеркнули, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить авиаудары по палестинскому анклаву, а число погибших стремительно растет.

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Ранее в этот день телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные регионального минздрава сообщил, что в результате возобновления боевых действий Израилем за два минувших дня, воскресенье и понедельник, по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения. По словам заместителя специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс, события в секторе Газа в скором времени станут развиваться «по еще более адскому сценарию».

Накануне директор регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль Мандхари заявил, что с 7 октября Израиль совершил более 200 атак на медицинские объекты в секторе Газа. Он подчеркнул, что столь большое количество совершенных нападений в такой короткий срок недопустимо.

Тогда же Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава сектора Газы Ашрафа аль-Кидры сообщил, что в анклаве погибли 15 899 человек с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Уточнялось, что в секторе Газа были полностью разрушены 56 медицинских учреждений, еще 20 больниц не работают.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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