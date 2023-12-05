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Al Jazeera сообщил о 349 убитых и более 750 раненых палестинцев за два дня

Al Jazeera: за два дня в секторе Газа убиты 349 и ранены более 750 палестинцев
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение одной из самых мощных воздушных, наземных и морских бомбардировок сектора Газа, в результате чего за два минувших дня, воскресенье и понедельник, по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения. Об этом 5 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные регионального минздрава.

По словам заместителя специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, гуманитарного координатора всемирной организации на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, события в секторе Газа в скором времени станут развиваться «еще по более адскому сценарию» ввиду отсутствия условий для доставки помощи, в связи с тем что израильские наземные операции на данный момент сконцентрированы на южной части анклава.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Накануне, 4 декабря, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он также отметил, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Кроме того, 4 декабря СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

1 декабря израильская армия заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории и возобновило боевые действия в Газе.

В тот же день в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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