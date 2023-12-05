Два палестинца погибли в результате столкновений с ЦАХАЛ

Два палестинца погибли в результате столкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил минздрав Палестины.

«Два палестинца погибли после огня израильской армии в районе Саир в окрестностях города Хеврон на Западном берегу», — говорится в сообщении.

4 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава сектора Газы Ашрафа аль-Кидры сообщил, что в анклаве погибли 15 899 человек с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее, 2 декабря, аль-Кидра сообщил, что после окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652 жителя.

1 декабря израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.