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ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной

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Фото: REUTERS/Saleh Salem
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Палестинское движение ХАМАС 22 декабря назвало принятую Советом Безопасности (СБ) ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве.

«Сегодняшняя резолюция Совета Безопасности, призывающая к увеличению гуманитарной помощи жителям Газы, является недостаточным шагом и не отвечает требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе», — приводит заявление ХАМАС телеканал Al Jazeera.

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Ранее в этот день Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

В свою очередь постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сказал, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами. По его словам, США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

20 декабря президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами сообщил, что Тель-Авив готов согласиться на еще одну гуманитарную паузу в секторе Газа ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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