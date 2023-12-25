ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях. Такое заявление 24 декабря сделал телеканалу Al Mayadeen глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака.

«Было выдвинуто несколько предложений, но позиция сопротивления ясна: сначала необходимо остановить израильскую агрессию в секторе Газа. ХАМАС отверг любое предложение о перемирии на неделю или две, и позиция всех группировок сопротивления в этом отношении едина», — передает телеканал.

По словам Барака, удерживание пленных в палестинском анклаве является «сильной картой в руках сопротивления» палестинских группировок, которые не будут пренебрегать ей. Он добавил, что ХАМАС и другие палестинские движения хотят провести обмен израильских пленных на палестинских на собственных условиях.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ранее, 23 декабря, Нетаньяху сообщил, что военная операция в анклаве будет продолжаться до достижения всех целей.

До этого, 22 декабря, советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.