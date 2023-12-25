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Нетаньяху сообщил парламенту Израиля о просьбе военных «идти до конца»

JPost: Нетаньяху сообщил парламенту Израиля о просьбе военных «идти до конца»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/JINI
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Об этом политик сообщил коллегам по партии «Ликуд» на заседании фракции в парламенте страны. Об этом 25 декабря сообщила на своем сайте газета Jerusalem Post.

«Я только что вернулся из Газы; я встретил на поле боя дивизию резервистов. Они просили меня только об одном: мы не должны останавливаться; мы должны продолжать идти до конца», — сказал политик, отметив, что военнослужащие имели в виду боевые действия в анклаве.

Нетаньяху продолжил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

Ранее, 24 декабря, израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это — единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

До этого, 22 декабря, советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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