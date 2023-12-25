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СМИ сообщило о ликвидации 8 тыс. хамасовцев с начала октября

JPost: с начала октября ликвидировано 8 тыс. хамасовцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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8 тыс. участников палестинского движения ХАМАС ликвидировано с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, сообщила 25 декабря газета The Jerusalem Post (JPost).

«С начала войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 8 тыс. террористов ХАМАС», — сказано в сообщении издания.

При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»
Замкомандира танкового батальона ЦАХАЛ — об условиях ведения войны в секторе Газа, сроках зачистки северной части анклава и массовой сдаче палестинцев в плен

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложников и заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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