СМИ сообщило о ликвидации 8 тыс. хамасовцев с начала октября
8 тыс. участников палестинского движения ХАМАС ликвидировано с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, сообщила 25 декабря газета The Jerusalem Post (JPost).
«С начала войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 8 тыс. террористов ХАМАС», — сказано в сообщении издания.
При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.
1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложников и заключенных.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.