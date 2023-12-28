WAFA сообщило о гибели мирных жителей из-за обстрела лагеря беженцев в Газе

Несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По данным местных источников, в обстреле по меньшей мере семь мирных жителей были убиты и еще несколько получили ранения. Также в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис и на сельскохозяйственные угодья к северу от города Рафах.

«С начала израильской агрессии 7 октября более 21 тыс. мирных жителей были убиты, около 54 тыс. ранены и тысячи пропали без вести», — говорится в материале агентства.

25 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, битва будет долгой и до ее завершения далеко.

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

Тогда же Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Кроме того, в агентстве добавили, что подразделения БАПОР стараются делать всё возможное для помощи тем людям, которые нуждаются в ней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.