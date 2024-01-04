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В Госдепе США отказались считать геноцидом действия Израиля в Газе

В Госдепе отказались считать геноцидом действия Израиля в Газе
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Госдепартамент США не видит признаков геноцида в секторе Газа и считает приоритетом гуманитарную помощь жителям палестинского анклава. Так официальный представитель ведомства Мэттью Миллер 3 января прокомментировал поданный Южно-Африканской Республикой (ЮАР) в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге иск против Израиля по обвинению в геноциде.

«Геноцид, безусловно, отвратительное злодеяние, одно из самых ужасных, которое может совершить человек, и обвинения в этом не должны делаться с легкой руки. Что касается [позиции] США, мы не видим действий, соответственных геноциду», — сказал он.

Миллеру задали вопрос по поводу того, не опасается ли «Госдепартамент оказаться быть втянутым в это дело». По словам Миллера, власти Вашингтона продолжат анализ на предмет военных преступлений и преступлений против человечности, а также считают приоритетом оказание жителям Газы гуманитарной помощи.

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29 декабря руководство ЮАР обратилось в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы». В ответ на это МИД Израиля попросил Международный суд ООН отклонить претензии ЮАР и назвал их кровавым наветом.

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней заявления руководства ЮАР о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа. По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

Ранее, 28 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Также в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в результате обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погибло 70 человек. При этом позже, 27 декабря, стало известно, что всего число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

Генассамблея (ГА) ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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