Нетаньяху назвал пустой болтовней и ложью заявления ЮАР о геноциде в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней заявления руководства Южно-Африканской Республики (ЮАР) о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа. Об этом он заявил в воскресенье, 31 декабря, на заседании правительства страны.

«Я хотел бы сказать <…> о лживых разглагольствованиях ЮАР по поводу того, что Израиль совершает геноцид. Нет, ЮАР, это не мы пришли устраивать геноцид — это ХАМАС», — сказал он.

По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

Нетаньяху также указал на то, что власти ЮАР не выступали с подобной критикой во ходе военных конфликтов в других горячих точках Ближнего Востока.

«Я спрашиваю: где были вы, ЮАР и все остальные, кто читает нам мораль, когда в Сирии, Йемене и других районах убивали и выгоняли из домов миллионы людей? Вас не было, потому что всё, что вы делаете сейчас, — это только пустая болтовня, ложь и тщеславие», — отметил израильский премьер.

В заключение он заявил, что Израиль продолжит свою «оборонительную войну» с движением ХАМАС.

29 декабря руководство ЮАР обратилась в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы». В ответ на это МИД Израиля попросил Международный суд ООН отклонить претензии ЮАР и назвал их кровавым наветом.

Ранее, 28 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Также в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в результате обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погибло 70 человек. При этом позже, 27 декабря, стало известно, что всего число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

Генассамблея (ГА) ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.