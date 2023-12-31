Реклама
Прямой эфир
Политика
Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду агонией киевского режима на фоне его провалов
Мир
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Общество
Курский губернатор призвал жителей встречать Новый год дома
Мир
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Общество
Администратор ресторана в Белгороде рассказала о помощи людям во время атаки ВСУ
Мир
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал закрыть ФБР
Общество
После удара ВСУ по Белгороду в больницах города остаются 109 человек
Общество
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Мир
MWM сообщил о боязни ВСУ российской крылатой ракеты X-22
Мир
Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями на Новый год
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек
Общество
В Белгороде жителей призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
Общество
Постпредство России осудило ОБСЕ за молчание об ударе ВСУ по Белгороду
Армия
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Армия
«Известия» показали кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ под Артемовском
Сюжет:

Нетаньяху назвал пустой болтовней и ложью заявления ЮАР о геноциде в Газе

0
Фото: Global Look Press/JINI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней заявления руководства Южно-Африканской Республики (ЮАР) о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа. Об этом он заявил в воскресенье, 31 декабря, на заседании правительства страны.

«Я хотел бы сказать <…> о лживых разглагольствованиях ЮАР по поводу того, что Израиль совершает геноцид. Нет, ЮАР, это не мы пришли устраивать геноцид — это ХАМАС», — сказал он.

По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

Нетаньяху также указал на то, что власти ЮАР не выступали с подобной критикой во ходе военных конфликтов в других горячих точках Ближнего Востока.

«Я спрашиваю: где были вы, ЮАР и все остальные, кто читает нам мораль, когда в Сирии, Йемене и других районах убивали и выгоняли из домов миллионы людей? Вас не было, потому что всё, что вы делаете сейчас, — это только пустая болтовня, ложь и тщеславие», — отметил израильский премьер.

В заключение он заявил, что Израиль продолжит свою «оборонительную войну» с движением ХАМАС.

Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе
ХАМАС, по информации израильской стороны, удерживает как минимум троих мужчин с гражданством РФ

29 декабря руководство ЮАР обратилась в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы». В ответ на это МИД Израиля попросил Международный суд ООН отклонить претензии ЮАР и назвал их кровавым наветом.

Ранее, 28 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Также в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

До этого, 24 декабря, сообщалось, что в результате обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погибло 70 человек. При этом позже, 27 декабря, стало известно, что всего число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

Генассамблея (ГА) ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023