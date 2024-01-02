Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа

Война в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, которая началась после теракта 7 октября, уже стала самой продолжительной между сторонами конфликта за всю историю . Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выступает главным бенефициаром продолжения боевых действий в анклаве , сказал «Известиям» глава «Палестинской национальной инициативы» Мустафа Баргути. По мнению экспертов, поставленные перед Армией обороны Израиля цели по уничтожению военно-политического потенциала ХАМАС кажутся недостижимыми. О путях урегулирования конфликта — в материале «Известий».

Продолжительная война

Ожесточенные боевые действия между ХАМАС и Израилем на территории сектора Газа длятся уже третий месяц — это самый продолжительный конфликт за всю историю противостояния сторон. Несмотря на заявления Армии обороны Израиля о почти полном контроле над северной частью анклава, всё еще ведутся бои в некоторых городах . Кроме того, подразделения ЦАХАЛ перешли к активному штурму юга Газы. А военное крыло палестинского движения нанесло массированные ракетные удары в ночь с 31 декабря на 1 января по Тель-Авиву. Посредники между сторонами конфликта в лице Египта и Катара прилагают усилия для разрешения гуманитарного кризиса и возвращения к переговорному процессу по заложникам. Однако добиться нового перемирия пока так и не удается.

Решение правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть похищенных 7 октября израильских заложников при помощи силы и интенсификации боевых действий для уничтожения военно-политического потенциала ХАМАС не дает ожидаемых результатов .

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Так, в Армии обороны Израиля сообщили 24 декабря об обнаружении пяти тел заложников в тоннелях ХАМАС на севере Газы, двое из них солдаты, остальные — гражданские . За день до этого военное крыло палестинского движения «Аль-Кассам» опубликовало сообщение, в котором говорилось о потере связи с группой, отвечавшей за пять израильских похищенных, на фоне обстрелов израильской авиации. Более того, 15 декабря ЦАХАЛ признала убийство трех других заложников по ошибке израильских солдат .

Тем не менее Нетаньяху продолжает настаивать на военных действиях . «Для установления мира палестинское общество должно быть дерадикализовано, сектор Газа — демилитаризован, а палестинское движение ХАМАС — уничтожено», — заявил он в интервью изданию The Wall Street Journal 25 декабря.

Военные руководители еврейского государства не называют точных дат по реализации всех поставленных задач. «У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Война в секторе Газа продлится еще много месяцев », — сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви 26 декабря.

— Планы Израиля в секторе Газа уже провалились. Попытка этнической чистки анклава, которая заключалась в переселении населения Газы на территорию Египта, не увенчалась успехом . К тому же Израиль до сих пор не смог достичь своей главной цели — полного уничтожения ХАМАС, — сказал «Известиями» глава «Палестинской национальной инициативы» Мастафа Баргути.

Фото: Global Look Press/n82

По его словам, в армейских кругах Израиля прекрасно осознают нереалистичность поставленных Биньямином Нетаньяху целей.

— Война не может продолжаться вечно, как бы ему этого ни хотелось. Единственная причина, по которой Нетаньяху продолжает вести боевые действия, — он прекрасно понимает, что если война закончится, его, министра обороны и начальника Генерального штаба будут судить за допущение событий 7 октября , — добавил он.

Поэтому израильский премьер может быть заинтересован в затягивании конфликта и сохранении военного положения в стране, считает палестинский политик. Нетаньяху до сих пор проходит по четырем обвинениям в коррупции, а Израиль до этого столкнулся с массовыми протестами из-за проводимых правительством судебных реформ.

— Перед Нетаньяху будет лишь два варианта: война либо тюрьма , — считает Мустафа Баргути.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS/Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS

Реально ли уничтожить ХАМАС

Впрочем, власти Израиля отрицают любые обвинения в свой адрес и, по сути, исходят из того, что против ХАМАС используют право на самооборону , которое прописано в Уставе ООН. Кроме того, в ЦАХАЛ утверждают, что их подразделения не совершают какие-либо военные преступления.

— Израильскую армию обвиняют во многом. Мы это опровергаем. ЦАХАЛ действует в соответствии с международным правом ведения военных действий. У нас есть юристы, которые сопровождают наши подразделения и проверяют, насколько те или иные цели, по которым армия наносит удары, законны с точки зрения военного и международного права , — сказала ранее «Известиям» официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

Министерство обороны Израиля с самого начала боевых действий обозначило три этапа войны: первый заключался в нанесении массированных бомбардировок, после чего началось вторжение на территорию палестинского анклава при поддержке тяжелой бронетехники.

В конце декабря израильский телеканал Kan сообщил, что армия готова перейти к третьему этапу — сокращению числа солдат и увольнению призванных из запаса бойцов . Согласно информации, ЦАХАЛ сосредоточится на ограниченных операциях и создании буферной зоны внутри анклава.

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В целом многие наблюдатели сходятся во мнении, что заявленные Израилем цели недостижимы: ХАМАС не просто военизированная организация , ставящая перед собой цель создания государства на религиозной основе, как, например «Исламское государство» или «Аль-Каида» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ), но и значимая политическая и социальная структура в рамках Палестины и Ближнего Востока.

— Израиль будет добиваться сколько-нибудь значимой для себя победы в секторе Газа, потому что заявленная цель попросту нереализуема. Что такое уничтожение ХАМАС — никто не понимает, потому что ХАМАС — не просто определенное количество лидеров и военных командиров. Это социальное явление , которое смогло перерасти в важную региональную политическую структуру, — рассказал «Известиями» журналист-международник Аббас Джума.

Поэтому израильская военная операция в Газе может занять месяцы или даже годы. По его словам, еврейское государство несет существенные финансовые и репутационные издержки и будет вынуждено рано или поздно свернуть военную операцию.

Сейчас потери Армии обороны Израиля за время проведения наземной операции в секторе Газа составляют более 170 человек, в то время как за весь период войны, начиная с 7 октября, ЦАХАЛ потеряла свыше 450 солдат. Со стороны палестинцев число погибших с 7 октября уже достигло 20 тыс. человек. Кроме того, около 85% гражданских лиц вынужденно покинули свои жилища. Разрушено не менее 60% домов в Газе. Что касается конкретно ХАМАС, то с начала наземной операции было убито свыше 6 тыс. бойцов этого движения, сообщили ранее источники в израильских армейских кругах.

Фото: Global Look Press/Xinhua

Подробности инициативы по завершению войны

С начала войны в секторе Газа предпринимались неоднократные попытки завершить конфликт между Израилем и ХАМАС на международном уровне , включая подготовленные проекты резолюций по гуманитарному прекращению огня и возвращению заложников.

В конце декабря в СМИ появилась информация об инициативе Каира, который вместе с Катаром играет одну из ключевых посреднических ролей в палестино-израильском конфликте.

Египетский план по полному прекращению огня и урегулированию нынешнего конфликта, согласно информации в СМИ, состоит из трех этапов : начало гуманитарного перемирия сроком на две недели с последующим продлением, во время которого ХАМАС отпускает 40 израильских заложников в обмен на 120 палестинских заключенных. Предполагается, что обмен будет включать женщин и детей до 18 лет, а также стариков и больных с обеих сторон.

При этом боевые действия должны быть прекращены с последующем отступлением танковых батальонов Армии обороны Израиля от линии соприкосновения. За период перемирия будет открыт гуманитарный коридор для доставки медикаментов и продовольствия в палестинский анклав.

На втором этапе Египет планирует поспособствовать национальному диалогу с целью преодолеть раскол между палестинскими партиями и создать технократическое правительство. Оно, в свою очередь, возьмет на себя ответственность за решение гуманитарных вопросов, восстановление сектора Газа и начало работы над проведением общих и президентских выборов в Палестине.

Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Что касается третьего, финального этапа предложенного Каиром плана, то он предполагает обмен пленных израильских солдат на заключенных палестинцев, включая осужденных на длительный срок и арестованных с начала событий 7 октября на Западном берегу. Кроме того, израильская армия должна полностью выйти из сектора Газа, чтобы палестинские беженцы смогли вернуться в свои родные края — в частности, на север анклава.

В то же время Организация освобождения Палестины (ООП) под руководством президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявила 25 декабря, что отвергает египетскую инициативу по созданию альтернативного правительства в секторе Газа .

Сейчас главная проблема заключается как раз в противоречиях между отдельными палестинскими политсилами, прежде всего между ФАТХ, которое входит в ООП и контролирует Западный берег, и ХАМАС, которое после выборов в 2006-м находится у власти в Газе.

— Сегодня есть почва для достижения национального единства между политическими силами , только Палестинская автономия должна проявить гибкость и принять новую программу борьбы по созданию государства Палестина, после того как мирные соглашения «Осло» были полностью нарушены. Практика показала, что нельзя в этом вопросе рассчитывать на роль США, — заявил глава движения «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.

Политик считает, что ХАМАС и палестинский «Исламский джихад» рано или поздно присоединятся к ООП , в которую до сих пор не включены все партии. Среди них как раз «Палестинская национальная инициатива» и Народный фронт освобождения Палестины. «Безусловно, в конечном итоге будет необходимо провести выборы, чтобы палестинский народ сам смог определить ту политическую силу, которая возьмет на себя ответственность на следующих этапах», — добавил Мустафа Баргути.

Фото: Global Look Press/Belal Salem

Подробности египетской инициативы начали появляться вскоре после визита главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Египет 20 декабря для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и обмена пленными.