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В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде

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Иск, поданный Южно-Африканской Республикой (ЮАР) в Международный суд ООН в отношении Израиля из-за его действий в секторе Газа, отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы считаем, что подача иска против Израиля в Международный суд [ООН] отвлекает мир от всех этих важных усилий», — приводит слова чиновника The Hour.

Также он назвал обвинения в сторону Израиля «беспочвенными», так как ХАМАС, по словам американского чиновника, также призывает к «массовым убийствам евреев».

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30 декабря ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней заявления руководства ЮАР о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа. По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

После этого, 4 января, в Госдепе США заявили, что отказываются считать геноцидом действия Израиля в Газе. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, власти Вашингтона продолжат анализ на предмет военных преступлений и преступлений против человечности, а также считают приоритетом оказание жителям Газы гуманитарной помощи.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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