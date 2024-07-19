В плен ВС России за неделю сдались 19 военных ВСУ
В плен российским военным за неделю сдались 19 украинских боевиков. Об этом 19 июля сообщило Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении военного ведомства.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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