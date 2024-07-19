Российские силы освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России в течение недели освободили населенный пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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