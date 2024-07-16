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Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное соединениям ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями освобождавшим населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР) соединениям Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 16 июля сообщили в военном ведомстве.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за проявленные мужество и героизм 1025 военнослужащих будут удостоены государственных наград, а еще двое получат звание Героя Российской Федерации.

«Министр обороны поздравил личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от врага населённого пункта Урожайное», — также отметили в сообщении.

Здесь уже трое военнослужащих получат звание Героя России и более 1000 — государственные награды.

«Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность», — добавили в Минобороны.

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Ранее, 14 июля, Минобороны РФ сообщало, что российские силы освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Кроме того, было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении до 155 человек убитыми и ранеными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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