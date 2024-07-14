Вооруженные силы (ВС) РФ освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июля сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было нанесено поражение в населенных пунктах Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка 72-й, 58-й, 128-й и 1-й танковой бригадам украинской армии. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении до 155 человек убитыми и ранеными.

Ранее, 11 июля, ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР. Также были отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 9 июля, стало известно, что армия России освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

7 июля сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Противник потерял до 340 боевиков, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и американское 105-миллиметровое орудие М119.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».