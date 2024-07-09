Военные Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. <…> Отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

В пресс-службе добавили, что российская армия также нанесла поражение противнику у населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк в ДНР. Потери ВСУ составили более 420 бойцов, также украинцы лишились боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух гаубиц Д-30 и противотанковой пушки «Рапира».

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Тягинка Херсонской области. Помимо этого, были уничтожены полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Анклав-Н», уточнили в сводке.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Противник потерял до 340 боевиков, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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