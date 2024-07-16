Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Урожайного военным

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в зоне специальной военной операции вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились при освобождении населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта Урожайное, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

После награждения военные рассказали Герасимову, как готовились к штурму и осуществляли его.

Вручение наград состоялось во время посещения начальником Генштаба РФ командного пункта группировки войск «Восток». Там генерал-лейтенант Александр Санчик и другие представители командования доложили Герасимову, какова обстановка в зоне ответственности группировки и как продвигается выполнение боевых задач. Начальник Генштаба России, выслушав доклады, отметил успехи группировки войск, достигнутые при борьбе за Урожайное. Также он поставил военным новые цели.

Помимо этого, в пункте управления группировки «Восток» Герасимову показали образцы боевых роботизированных комплексов, которые военные успешно применяют при штурмах.

Ранее, 14 июля, Минобороны РФ сообщило, что ВС России освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, ведут его зачистку и разминирование. В тот же день армия РФ также нанесла поражение подразделениям противника в окрестностях ряда других населенных пунктов.

Министр обороны России Валерий Белоусов 16 июля направил телеграммы военным, освобождавшим Урожайное. Там он поздравил личный состав подразделений с этой победой и сообщил, что более 2 тыс. военных получат за нее государственные награды, и пятеро из них — звание Героя Российской Федерации. Белоусов поблагодарил военных РФ за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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