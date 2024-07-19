В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) большое число тех, кто симпатизирует России. Об этом 19 июля рассказал украинский пленный Андрей Бугаев.

«Пришло распоряжение в часть, что надо выделить 30 человек в боевую бригаду. И там создали в части список, и я попал в этот список из 30 человек. Нас отослали на распределитель, <...> потом отправили на полигон. Через две недели в апреле мы уехали на Купянск», — рассказал он.

По словам пленного, на позициях под этим городом украинские солдаты держали оборону примерно месяц. Потом возникла опасность для фронта у Волчанска, их экстренно перенаправили на другой участок.

В начале июля Бугаев и его сослуживцы попали под мощный обстрел и атаку беспилотников. Боевики прятались в блиндаже, а когда вышли, поняли, что оказались в окружении.

«Мы приняли коллективное решение, что лучше будем сдаваться в плен», — добавил Бугаев.

Он подчеркнул, что вопреки утверждениям украинской пропаганды в плену им оказали медицинскую помощь, кормят и нормально относятся. Кроме этого, он выразил уверенность, что многие из его сослуживцев испытывают симпатию к России, но никогда об этом честно не скажут, поскольку опасаются преследования.

12 июля пленный Вадим Демчинский рассказал об обмане со стороны украинского командования — он вместе с сослуживцами попал под обстрел российской армии, но прибывший бронетранспортер (БТР) ВСУ вместо эвакуации открыл огонь по дому, где прятались военные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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