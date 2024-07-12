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Пленный украинец рассказал об обмане со стороны ВСУ

Пленный боец ВСУ Демчинский: украинский БТР вместо эвакуации открыл огонь
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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Демчинский, попавший в плен к российским солдатам под Волчанском Харьковской области, 12 июля рассказал об обмане со стороны украинского командования — он вместе с сослуживцами попал под обстрел российской армии, но прибывший бронетранспортер (БТР) ВСУ вместо эвакуации открыл огонь по дому, где прятались военные.

Он рассказал, что в армии Украины ему и его сослуживцам, которых едва научили пользоваться автоматами, обещали службу в Харьковской области, где они должны были рыть окопы, укрепляя оборонительные линии. Но новобранцы очень быстро оказались на передовой.

Путь на фронт для Демчинского начался внезапно. Он пошел на работу и попал в поле зрения патруля ТЦК, тогда его сразу забрали в военкомат. Потом были короткие тренировки на полигоне, сразу после — первое задание, на которое они выехали на бронетранспортере.

Однако им не повезло: группа попала под обстрел, три человека смогли спрятаться на чердаке дома. Вадим Демчинский с сослуживцами ожидал помощи от командования двое суток. Однако вместо эвакуации БТР, прибывший на место, открыл огонь по дому, где прятались солдаты ВСУ. Двое получили ранения.

«Приехал БТР наш и по этому дому начал стрелять», — рассказал военный.

Двое украинских солдат, которые прятались вместе с Демчинским, при обстреле БТР получили серьезные ранения. После они нашли возможность и сдались россиянам. Демчинский заявил, что уже точно знает, что верить украинским командирам нельзя.

«Лучше сразу сложить оружие и сдаться, а не идти воевать», — призывает он украинских солдат.

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Ранее, 8 июня, военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла рассказал «Известиям», что попал на передовую на Украине из-за обмана со стороны ВСУ. Мужчина сообщил, что в соцсети TikTok увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, поскольку ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и платить по ипотеке. Вместо охраны зданий его послали прямиком на передовую.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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