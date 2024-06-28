МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает газета Jerusalem Post.

Причина — в заявлении Великобритании amicus curiae («друг суда» — термин обозначает лицо, оказывающее содействие суду, предлагая его вниманию информацию, имеющую отношение к делу. — Ред.) против юрисдикции МУС по этому вопросу.

МУС дал Британии и другим заинтересованным странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения.

Как пишет газета, после этого решения суда весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории Палестины с 8 октября 2023 года. Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Президента США Джо Байдена возмутило требование в отношении властей Израиля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указал, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.