Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
Общество
Генпрокурор РФ пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
В РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми
Мир
Саммит Евросовета не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд
Экономика
Уровень долговой нагрузки регионов может снизиться до 15%
Политика
Путин поздравил выпускников школ и пожелал им реализовать свое призвание
Мир
В результате попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
Мир
Трамп во время дебатов обвинил Байдена в превращении США в «страну третьего мира»
Мир
МСОП внес карликовых слонов Борнео в Красный список
Мир
Лидеры ЕС решили начать разработку нового режима санкций против России
Армия
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Общество
Жителей Москвы предупредили о 30-градусной жаре 28 июня
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожают ВСУ на правом берегу Днепра
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении пяти БПЛА над Брянской областью
Мир
Пранкеры Вован и Лексус допустили розыгрыш Байдена в будущем
Мир
Штаб Трампа объявил о его победе на дебатах с Байденом
Сюжет:

МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
0
Фото: Global Look Press/Amos Ben Gershom/Israel Gpo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный уголовный суд (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает газета Jerusalem Post.

Причина — в заявлении Великобритании amicus curiae («друг суда» — термин обозначает лицо, оказывающее содействие суду, предлагая его вниманию информацию, имеющую отношение к делу. — Ред.) против юрисдикции МУС по этому вопросу.

МУС дал Британии и другим заинтересованным странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения.

Как пишет газета, после этого решения суда весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Война на два фронта: Израиль готовится к наступлению на Ливан
Биньямин Нетаньяху захотел «восстановить безопасность» на северной границе

В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории Палестины с 8 октября 2023 года. Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Президента США Джо Байдена возмутило требование в отношении властей Израиля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указал, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024