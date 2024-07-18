Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым
Армия
Российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2024» завершены
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и понижение до +28 градусов в Москве 18 июля
Армия
Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в зоне СВО
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об отражении попытки атаки безэкипажного катера
Экономика
ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите
Мир
В Дании объяснили беспорядочную мобилизацию на Украине разладом властей
Мир
В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
Мир
Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах
Общество
В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны
Мир
Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в США
Общество
Спрос на вахтовых сотрудников подскочил почти на 70%
Армия
ВС РФ нанесли удар по укрывавшимся в доме депутата боевикам ВСУ
Экономика
Банки сократили число рекламы кредитов из-за требования отображать ПСК
Мир
СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Мир
Япония нарастила импорт рыбы из РФ на 10% за первые полгода 2024

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

0
Фото: t.me/IViS_DVO_RAN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 1,5 км. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в городе Северо-Курильске пепловых осадков и запаха сероводорода не присутствовало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Звонков и жалоб от горожан не поступало.

Что известно про Ключевской: на Камчатке произошло извержение вулкана
Утром 1 ноября Ключевской вулкан выбросил столп пепла высотой 14 км

Ранее, 17 июля, сообщалось, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км над уровнем моря. Тогда не уточнялось, представляет ли выброс пепла опасность для авиации и населения.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир в 7 км от города Северо-Курильска и активизировался в середине ноября 2016 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024