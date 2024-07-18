Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 1,5 км. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в городе Северо-Курильске пепловых осадков и запаха сероводорода не присутствовало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Звонков и жалоб от горожан не поступало.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км над уровнем моря. Тогда не уточнялось, представляет ли выброс пепла опасность для авиации и населения.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир в 7 км от города Северо-Курильска и активизировался в середине ноября 2016 года.