Что известно про Ключевской: на Камчатке произошло извержение вулкана

Вулкан Ключевской на Камчатке находится в стадии пароксизмального извержения, за последние сутки было несколько мощных выбросов пепла. По сообщению правительства Камчатского края, сход грязекаменных потоков стал причиной ограничения движения единственной автотрассы регионального назначения, которая вела в Усть-Камчатский муниципальный район. Где находится вулкан и каковы последствия выброса — в материале «Известий».

Что известно об извержении вулкана Ключевской

На Камчатке продолжается активное извержение вулкана Ключевской. В ночь на 1 ноября произошло два сильных краткосрочных выброса, которые привели к таянию горных ледников и возникновению грязевых потоков. Первое извержение было свыше 10 км в высоту, спустя какое-то время произошло второе — на 14 км. В результате дорога к востоку от краевой автотрассы полностью перемыта. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил местных жителей и туристов воздержаться от поездок в эту зону. На данный момент в Камчатском крае закрыто движение для всех видов транспорта по участку Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 153-го по 187-й км. Ограничение будет действовать до 16:30 завтра, 2 ноября.

Фото: соцсети

Региональные СМИ сообщают, что в четырех населенных пунктах Камчатки — в Козыревске, Лазо, Атласове и Никольском — были зафиксированы пеплопады . Однако местной инфраструктуре ничего не грозит, заявили местные власти. В случае выпадения обильного пепла на жилые территории жителям будет ограничено пребывание на улице, а школы будут работать в дистанционном формате.

Поток лавы сходит по Крестовскому и Козыревским желобам, что из-за соприкосновения с водой и льдом вызвало фреатические взрывы. Грязекаменные потоки спускаются по рекам Крутенькая и Киргурич и попадают в Камчатку-реку. МЧС региона информирует население об опасности пепловых выбросов, обвалов и таяния ледников. Кроме того, вблизи вулкана за счет паровых выбросов может наблюдаться превышение допустимой нормы концентрации газа. Запрещено приближение к исполину, поскольку велика вероятность попасть в пеплопад. Наличие в воздухе серы и других коррозийных элементов может сказаться на общем состоянии здоровья человека, вызвать различные недомогания, привести к аллергическим реакциям.

Вулкан Ключевская Сопка: где находится, высота

Ключевая Сопка (Ключевской вулкан) является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Вблизи возвышается целая цепь вершин, которая носит название Ключевской группы вулканов. Она состоит из таких объектов, как вулканы Камень, Безымянный, Толбачик и множество других.

Фото: соцсети Кадры очевидцев извержения вулкана Ключевской

Вулкан расположен в 60 км западнее Камчатского залива, вблизи поселков Ключи и Козыревск. На подножии находится Камчатская вулканическая станция имени Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Согласно исследованиям геологов, возраст вулкана составляет 7000 лет. Точная высота не установлена: по приблизительным подсчетам, величина варьируется от 4750 до 4850 м над уровнем моря.

Ключевской считается одним из самых активных вулканов мира , отличается правильной конусообразной формой и состоит из кратеров, которые были сформированы в результате прошлых извержений. Первые выбросы пепла в современной истории зафиксированы в 1697 году. Диаметр главного кратера составляет 300 м. Вокруг него расположены боковые кратеры, которые активны во время извержения.

Сопка стала настоящей меккой местного туризма, является идеальным местом для занятий альпинизмом, трекингом и наблюдений за вулканической активностью.

Когда будет извержение вулкана в следующий раз

Извержение 1 ноября начиналось с выбросов, достигающих 500 м в высоту. Помимо потоков лавы из жерла вулкана выходит до пяти столпов пепла в день. Местные исследователи отмечают, что подобная активность является не типичной для вулкана, чье извержение характеризуется как вершинное. Специалист вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук отмечает, что изначально активность была переменной: то усиливалась, то ослабевала. Исходя из обычного сценария, сейчас идет самая бурная стадия извержения, после чего уже можно наблюдать снижение активности. Активности других вулканов Ключевской Стопки пока не наблюдается. Это означает, что местным жителям ничего не угрожает.

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Текущее извержение вулкана Ключевской началось еще 22 июня 2023 года. На момент 1 ноября рекордная высота столпа составляет около 14 км над уровнем моря, что говорит о пароксизмальной стадии. Исследователи охарактеризовали его как «вершинное эксплозивное извержение стромбилизированного типа».

Ранее вершинное извержение вулкана наблюдалось с 20 ноября по 26 декабря 2022 года.