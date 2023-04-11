Пепельный свет: какими будут последствия извержения вулкана на Камчатке

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке может продлиться еще несколько дней, однако сильных выбросов ожидать уже не стоит, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет: в некоторых поселках на машинах, домах и дорогах осел слой в 8,5 см. Облако с вулканическими выбросами распространилось на 500 км, сообщили в МЧС. Последствиями природного явления может стать рост бронхолегочных заболеваний в регионе, считают врачи. Климатологи же предсказывают замедление темпов глобального потепления — пепел, попавший в стратосферу, снизит среднюю температуру на планете на 0,1 °С в течение года.

Всюду пепел

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке может продолжаться еще несколько дней, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией прикладной геофизики и вулканологии Института физики Земли РАН Алексей Собисевич.

— Это вулкан короткого периода действия. Вскоре он исчерпает свой взрывной потенциал. То, что там могло взорваться, по большей части уже взорвалось. В течение нескольких дней, максимум недели будут лишь какие-то небольшие выбросы , — заверил он.

Фото: t.me/kbgsras

Облако, образовавшееся в результате извержения, распространилось на 500 км на северо-запад, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 11 апреля вулканический пепел выпал в поселках Майское, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского муниципального района. Он плотным слоем покрыл дома, машины, дороги, еще не растаявшие сугробы. В Ключах его высота составила около 8,5 см. По данным сейсмологов, пеплопад в этом поселке оказался самым масштабным за последние 60 лет.

В ближайших населенных пунктах отменили занятия в школах и детсадах, перекрыли дороги местного значения, сообщил начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

— В постоянном режиме работают пункты выдачи масок населению. Мы призываем людей воздержаться от выхода на улицу и переждать эти моменты, — отметил он.

В ближайшие к вулкану поселки завезли около 10 тыс. масок, сообщил глава региона Владимир Солодов. При этом эвакуация их жителей не требуется, добавил он. По информации местных властей, к каким-либо разрушениям извержение Шивелуча не привело.

«Помпеи XXI века»

Пепел после извержения Шивелуча выпал и в Петропавловске-Камчатском. Однако паники в городе не наблюдается, рассказали очевидцы.

— Родные и знакомые просто засыпали нас вопросами: как дела, как обстановка? При этом в городе нет никакой паники, всё спокойно. Мы вообще каких-то глобальных последствий не заметили, — поделилась с «Известиями» жительница Петропавловска-Камчатского Татьяна.

Фото: t.me/kbgsras

При этом во всех соцсетях местные жители активно обменивались фотографиями, на которых видно, как серый слой покрывает буквально всё. «Просто какие-то Помпеи XXI века», — пишут в комментариях.

Вулканический пепел особенно опасен для людей с бронхолегочными заболеваниями, в том числе астмой, предупредила врач общей практики компании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

— Мелкие частицы пепла, проникая в легкие, могут вызывать воспаления даже у здоровых людей, не имеющих бронхолегочных заболеваний. После подобных инцидентов можно ожидать роста бронхолегочных заболеваний в регионе, — считает она.

В ночь на 11 апреля на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту 20 км. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: соцсети Из-за большой высоты пепловых выбросов, которые могут растянуться в разные стороны на сотни километров, на полуострове был введен «красный» код авиаопасности Фото: соцсети В поселках Ключи, Майское и Козыревск начались сильные пеплопады Фото: соцсети Всего за четыре часа с момента выброса толщина слоя пепла достигла 8,5 см Фото: соцсети Сейсмологи говорят, что этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет Фото: соцсети Школьников из-за извержения перевели на дистанционное обучение Фото: соцсети Утром 11 апреля из-за опасности схода грязевых потоков со склонов вулкана временно приостановили проезд по автодороге Мильково – Ключи – Усть-Камчатск Фото: соцсети В Козыревске и Майском отключилось электричество, из кранов потекла вода с пеплом Фото: соцсети Энергетикам удалось оперативно устранить все аварии и восстановить электроснабжение Фото: соцсети В настоящее время продолжаются активные работы по расчистке пепла, который не только затрудняет передвижение, но и может представлять угрозу для здоровья жителей Фото: соцсети В ближайшее время, по прогнозам метеорологов, ожидается северный ветер, который понесет пепел на юг, в долину реки Камчатка Фото: REUTERS/Institute of Volcanology and Seismology

При вдыхании пепла могут возникать аллергические реакции, добавила врач.

— Поэтому обязательно нужно носить маску, дома размещать увлажнители воздуха, не открывать окна. Без особой необходимости не выходить на улицу. Если выйти на улицу необходимо, то верхнюю одежду не следует вносить в дом. Рекомендуется промывать после посещения улицы слизистые носа физиологическим или солевым раствором, — посоветовала она.

После окончания выбросов пепла следует провести полную влажную уборку дома, причем в респираторе, подчеркнула Екатерина Серебренникова.

Потепление замедляется

Долгосрочным последствием извержения вулкана Шивелуч на Камчатке может стать небольшое изменение средней температуры на всей планете, считают климатологи. Это произойдет из-за затемнения Земли от Солнца.

Распространение пеплового облака от извержения вулкана Шивелуч на 17:30 Фото: t.me/kbgsras

Продукты извержения задерживаются в атмосфере, только если они попадают в стратосферу, то есть на высоту 10–15 км, рассказал климатолог Алексей Кокорин. В случае Шивелуча столб пепла достиг 20 км.

— Какой-то эффект глобального похолодания, конечно, будет. Максимальная оценка –0,1 °С в течение года. Темпы глобального потепления у нас +0,2 °С за десять лет. Получается, этот процесс притормозится, но краткосрочно , — прогнозирует он.

При этом действующих вулканов на Камчатке еще не менее полутора десятков, напомнил Алексей Собисевич.

— Период активности у вулканов может длиться десятки, сотни и даже тысячи лет. Они живут в своем собственном времени. Шивелуч очень молодой вулкан, ему примерно 50 тыс. лет от роду, поэтому от него ожидать спокойного режима извержения не приходится, — пояснил специалист.

Если вулканы будут активнее извергаться, это может затормозить глобальное потепление, но не предотвратит его, заверил Алексей Кокорин.

— В тот момент, когда извержения прекратятся, случится резкий рывок температуры вверх, — считает он.

В качестве примера он привел период начала 2000-х годов, когда в разных частях света произошло несколько масштабных извержений вулканов. Это привело к тому, что глобальное потепление замедлилось после резкого роста в 90-х годах. Однако после оседания пыли случился резкий рывок показателей вверх, напомнил специалист. Так что в борьбе с глобальным потеплением вулканы точно не помогут, резюмировал климатолог.