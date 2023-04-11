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Пепельный свет: какими будут последствия извержения вулкана на Камчатке

Активность Шивелуча идет на убыль, но скажется даже на темпах глобального потепления
Фото: t.me/kbgsras
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Активность вулкана Шивелуч на Камчатке может продлиться еще несколько дней, однако сильных выбросов ожидать уже не стоит, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет: в некоторых поселках на машинах, домах и дорогах осел слой в 8,5 см. Облако с вулканическими выбросами распространилось на 500 км, сообщили в МЧС. Последствиями природного явления может стать рост бронхолегочных заболеваний в регионе, считают врачи. Климатологи же предсказывают замедление темпов глобального потепления — пепел, попавший в стратосферу, снизит среднюю температуру на планете на 0,1 °С в течение года.

Всюду пепел

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке может продолжаться еще несколько дней, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией прикладной геофизики и вулканологии Института физики Земли РАН Алексей Собисевич.

— Это вулкан короткого периода действия. Вскоре он исчерпает свой взрывной потенциал. То, что там могло взорваться, по большей части уже взорвалось. В течение нескольких дней, максимум недели будут лишь какие-то небольшие выбросы, — заверил он.

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Фото: t.me/kbgsras

Облако, образовавшееся в результате извержения, распространилось на 500 км на северо-запад, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 11 апреля вулканический пепел выпал в поселках Майское, Ключи и Козыревск Усть-Камчатского муниципального района. Он плотным слоем покрыл дома, машины, дороги, еще не растаявшие сугробы. В Ключах его высота составила около 8,5 см. По данным сейсмологов, пеплопад в этом поселке оказался самым масштабным за последние 60 лет.

Пепельный день: извержение вулкана Шивелуч на Камчатке стало сильнейшим за последние 60 лет
Столб пепла поднялся на высоту 20 км и распространился на ближайшие поселки

В ближайших населенных пунктах отменили занятия в школах и детсадах, перекрыли дороги местного значения, сообщил начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

— В постоянном режиме работают пункты выдачи масок населению. Мы призываем людей воздержаться от выхода на улицу и переждать эти моменты, — отметил он.

В ближайшие к вулкану поселки завезли около 10 тыс. масок, сообщил глава региона Владимир Солодов. При этом эвакуация их жителей не требуется, добавил он. По информации местных властей, к каким-либо разрушениям извержение Шивелуча не привело.

«Помпеи XXI века»

Пепел после извержения Шивелуча выпал и в Петропавловске-Камчатском. Однако паники в городе не наблюдается, рассказали очевидцы.

— Родные и знакомые просто засыпали нас вопросами: как дела, как обстановка? При этом в городе нет никакой паники, всё спокойно. Мы вообще каких-то глобальных последствий не заметили, — поделилась с «Известиями» жительница Петропавловска-Камчатского Татьяна.

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Фото: t.me/kbgsras

При этом во всех соцсетях местные жители активно обменивались фотографиями, на которых видно, как серый слой покрывает буквально всё. «Просто какие-то Помпеи XXI века», — пишут в комментариях.

Вулканический пепел особенно опасен для людей с бронхолегочными заболеваниями, в том числе астмой, предупредила врач общей практики компании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

— Мелкие частицы пепла, проникая в легкие, могут вызывать воспаления даже у здоровых людей, не имеющих бронхолегочных заболеваний. После подобных инцидентов можно ожидать роста бронхолегочных заболеваний в регионе, — считает она.

Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
В ночь на 11 апреля на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту 20 км. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Из-за большой высоты пепловых выбросов, которые могут растянуться в разные стороны на сотни километров, на полуострове был введен «красный» код авиаопасности

Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
В поселках Ключи, Майское и Козыревск начались сильные пеплопады
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Всего за четыре часа с момента выброса толщина слоя пепла достигла 8,5 см
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Сейсмологи говорят, что этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Школьников из-за извержения перевели на дистанционное обучение
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Утром 11 апреля из-за опасности схода грязевых потоков со склонов вулкана временно приостановили проезд по автодороге Мильково – Ключи – Усть-Камчатск
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
В Козыревске и Майском отключилось электричество, из кранов потекла вода с пеплом
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Энергетикам удалось оперативно устранить все аварии и восстановить электроснабжение
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
В настоящее время продолжаются активные работы по расчистке пепла, который не только затрудняет передвижение, но и может представлять угрозу для здоровья жителей
Фото: соцсети
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
В ближайшее время, по прогнозам метеорологов, ожидается северный ветер, который понесет пепел на юг, в долину реки Камчатка
Фото: REUTERS/Institute of Volcanology and Seismology

При вдыхании пепла могут возникать аллергические реакции, добавила врач.

— Поэтому обязательно нужно носить маску, дома размещать увлажнители воздуха, не открывать окна. Без особой необходимости не выходить на улицу. Если выйти на улицу необходимо, то верхнюю одежду не следует вносить в дом. Рекомендуется промывать после посещения улицы слизистые носа физиологическим или солевым раствором, — посоветовала она.

После окончания выбросов пепла следует провести полную влажную уборку дома, причем в респираторе, подчеркнула Екатерина Серебренникова.

Потепление замедляется

Долгосрочным последствием извержения вулкана Шивелуч на Камчатке может стать небольшое изменение средней температуры на всей планете, считают климатологи. Это произойдет из-за затемнения Земли от Солнца.

Распространение пеплового облака от извержения вулкана Шивелуч на 17:30

Распространение пеплового облака от извержения вулкана Шивелуч на 17:30

Фото: t.me/kbgsras

Продукты извержения задерживаются в атмосфере, только если они попадают в стратосферу, то есть на высоту 10–15 км, рассказал климатолог Алексей Кокорин. В случае Шивелуча столб пепла достиг 20 км.

— Какой-то эффект глобального похолодания, конечно, будет. Максимальная оценка –0,1 °С в течение года. Темпы глобального потепления у нас +0,2 °С за десять лет. Получается, этот процесс притормозится, но краткосрочно, — прогнозирует он.

При этом действующих вулканов на Камчатке еще не менее полутора десятков, напомнил Алексей Собисевич.

— Период активности у вулканов может длиться десятки, сотни и даже тысячи лет. Они живут в своем собственном времени. Шивелуч очень молодой вулкан, ему примерно 50 тыс. лет от роду, поэтому от него ожидать спокойного режима извержения не приходится, — пояснил специалист.

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Если вулканы будут активнее извергаться, это может затормозить глобальное потепление, но не предотвратит его, заверил Алексей Кокорин.

— В тот момент, когда извержения прекратятся, случится резкий рывок температуры вверх, — считает он.

В качестве примера он привел период начала 2000-х годов, когда в разных частях света произошло несколько масштабных извержений вулканов. Это привело к тому, что глобальное потепление замедлилось после резкого роста в 90-х годах. Однако после оседания пыли случился резкий рывок показателей вверх, напомнил специалист. Так что в борьбе с глобальным потеплением вулканы точно не помогут, резюмировал климатолог.

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