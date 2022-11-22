Дурная лава: каких последствий ждать от извержений на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке активизировался и выбрасывает пепел. Это говорит о подготовке к мощному извержению, которое может начаться в любой момент, считают ученые Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Началось извержение и Ключевского вулкана. Однако опасности для жителей региона нет, считают опрошенные «Известиями» эксперты. А любопытные туристы тоже вряд ли смогут посмотреть извержение — такие дальние поездки планируют заранее, а сейчас низкий сезон. Ждать ли климатических последствий активности камчатских вулканов, разбирались «Известия».

Ущерба не ожидается

Об активности Шивелуча на Камчатке, говорящей о подготовке к мощному извержению, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения (ДВО) РАН 20 ноября.

«В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением», — такие слова директора института Алексея Озерова были приведены в сообщении организации.

Ученые предупредили о пепловых выбросах и обвалах и рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 км, отметив, что извержение может начаться в любой момент.

Последнее мощное извержение вулкана Шивелуч происходило в ноябре 1964 года, напомнил профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Плечов. По его мнению, даже в случае нового мощного извержения вулкана Шивелуч опасности для людей нет — ближайшие населенные пункты находятся в нескольких десятках километров. Вулкан расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи и в 450 км от города Петропавловска-Камчатского.

20 ноября в пресс-службе Института вулканологии ДВО РАН сообщили также о начале извержения на Камчатке Ключевского вулкана. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Ученые ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана. Извержение началось в вершинной части кратера, но из-за значительной глубины вулкана над кромкой видны лишь отдельные выбросы. Ученые предупредили, что интенсивность извержения будет нарастать. Оно может длиться от нескольких недель до года.

По словам Павле Плечова, сильного ущерба от нынешних извержений ждать не стоит. Но может появиться интересный научный материал, если извержения будут необычными. Хотя для региона это распространенное явление.

— Камчатка — один из активных вулканических районов, там постоянно что-то извергается. Можно сказать, что ежегодно излагается четыре-пять вулканов. Бывают, в принципе, достаточно крупные извержения, которые в других странах привели бы к жертвам, но спасает то, что Камчатка достаточно мало заселена, — сказал эксперт.

У вулканов, находящиеся рядом с крупными городами региона, довольно давно не было мощных извержений, напомнил он.

Взорвавшаяся кофеварка

Оценивать силу извержения можно по разным шкалам, пояснил Павел Плечов, но чаще всего в качестве критериев выступает высота пеплового столба, объем извержения и количество жертв. Если столб достигает стратосферы, то пепел разносится на большие расстояния, результатом могут стать климатические эффекты, добавил он.

— Бывают очень мощные извержения или, наоборот, бывают извержения, допустим, в ненаселенном районе, но настолько мощные, что потом люди гибнут от голода в другом полушарии. Но это не про наш случай. Камчатские вулканы экологически чистые, то есть даже очень мощные движения, которые были в регионе, не приводили к существенным климатическим эффектам, — рассказал эксперт.

Извержения вулканов могут приводить к похолоданию, потому что продукты извержения затеняют планету от солнца, добавил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

— Важно, сколько этих продуктов и на какую высоту они поднялись. Если высота до 10 км, то всё вымывается осадками. Если это попадает в стратосферу, на высоту 10 км и больше, то там продукты горения задерживаются надолго. И тогда наступает очень резкое похолодание. Как правило, на год-два, — рассказал он.

По словам эксперта, похолодание приводит к другому перераспределению осадков, а значит, и влияет на урожай. Но в случае вулканов на Камчатке вероятность занесения продуктов горения в стратосферу довольно низкая, успокоил Алексей Кокорин.

— Это должен быть вертикальный взрыв. Например, в случае с исландским вулканом Эйяфьядлайёкюдль несколько лет назад это была кипящая кастрюля, когда вся кухня в дыму, а потолок чистый. А нужен взрыв, когда вся кухня была чистая, а потолок был весь грязный. Как будто кофеварка взорвалась, — поделился климатолог.

По его словам, таких мощных извержений не было с начала 1990-х.

Чтобы турист не проскочил

Туристов извержения вулканов, как ни странно, очень привлекают, рассказали «Известиям» представители отрасли. Такие туры регулярно продают в разных частях мира, отметил член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

— Надо найти золотую грань между интересом, развлекательным мероприятием и опасностью для жизни или здоровья. У туристов должна быть специальная страховка. В таких случаях страхуют по повышенным тарифам. Должен быть опытный гид, и не один, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что важно находиться на безопасном расстоянии от вулкана, указанном учеными и спасателями.

— А другие органы должны смотреть, чтобы никто не пошел без гидов. У нас же есть и туристы-дикари, которые могут на свой страх и риск пойти самостоятельно. Сейчас нужно всем ответственным структурам очень внимательно смотреть за всеми направлениями, по которым могут появиться незарегистрированные туристы, — считает он.

Как правило, людям сложно подгадать, когда может начать извергаться вулкан, ведь туры приобретают чаще всего заблаговременно, добавил в разговоре с «Известиями» гид по Камчатке Михаил.

— Часто извержения происходят не в туристический сезон, например зимой или поздней осенью, — поделился он.

Кроме того, как правило, к извергающемуся вулкану нет хорошей дороги, чтобы можно было добраться и безопасно посмотреть. Поэтому увидеть извержение камчатского вулкана своими глазами — большая удача для туристов, резюмировал он.