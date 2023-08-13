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«Будут извержения интересные, но вряд ли планетарного масштаба»

Вулканолог Сергей Самойленко — о сейсмической активности на Курилах и Камчатке и способности ученых предсказывать крупные катастрофы
Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук
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Несколько извержений вулкана Эбеко произошло в последнюю неделю на Курилах. Высота выбросов, по оценке МЧС, достигала 2,8 км и 3,5 км, а пепел распространился на 10 км. Ученый-вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке «Вулканариум» Сергей Самойленко рассказал «Известиям», почему эти выбросы стоит признать незначительными, есть ли сейчас в регионе вулканы более опасные, чем Эбеко, насколько точно можно прогнозировать извержения и когда ждать крупных вулканических событий.

«Вполне рядовое явление»

— Выброс высотой 3 км о чем говорит? Это опасно?

— Это вполне типично для наших вулканов. Эбеко относится к самым северным Курильским островам, то есть это почти Камчатка. А на Камчатке извергается каждый десятый вулкан планеты. То есть этот регион — 10% всего земного вулканизма. Поэтому те события, которые в Европе или даже в Японии могут казаться особенными, для Камчатки вполне рядовое явление.

Эбеко проявляет активность достаточно давно — с 2018 года. Из него выбрасываются пепловые тучи по несколько в день. Чаще всего они бывают не больше 1 км, но иногда возникают трех-, пяти-, шестикилометровые выбросы.

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Такая высота говорит о том, что вулкан набрал достаточно большую энергию, его тучи горячие, насыщенные теплом. Но так как с обеих сторон от этого острова и от этого вулкана находятся океан и Охотское море, то этот пепел уходит в их акватории и теряется в бескрайних морских пространствах.

— То есть каких-то серьезных последствий нам ждать не стоит?

— От выбросов страдают жители Северо-Курильска, который находится на подножье этого вулкана на берегу Тихого океана. Они понимают, что если город находится рядом с вулканом, то последствия выбросов — неизбежность. Это пыльные улицы, постоянно запыленная трава. Это, конечно, не очень приятно, но не в большей степени, чем у жителей больших городов.

Вулканолог Сергей Самойленко

Вулканолог Сергей Самойленко

Фото: vk.com/samsergeykam

— Какова взаимосвязь между такой активизацией вулканов и, например, землетрясениями?

— Крупные извержения готовятся задолго до того, как происходят. Например, 4 апреля 2023 года в Петропавловске-Камчатском было зафиксировано сильное землетрясение. Это была Южная Камчатка, там, где находится город. А 7 апреля произошел выброс на вулкане Безымянном, это уже Центральная Камчатка, и на вулкане Шивелуч, это северная группа.

Хоть они и находятся друг от друга достаточно далеко, очаги землетрясений и вулканы, это всё равно одна система. Поэтому можно предположить, что землетрясение подействовало на очаги вулканов, уже готовых к извержению. И тот, и другой вулкан мы ждали: Шивелуч — больше года, а Безымянный — несколько месяцев. Поэтому нельзя говорить о том, что это какая-то особенная активизация.

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— В ближайшие годы стоит ждать крупных извержений вулканов?

— Ближайшие год-два, скорее всего, будут достаточно спокойными, рядовыми. Когда мы говорим о сильных, больших, по-настоящему мощных извержениях, то они готовятся заранее. Магма поднимается, это всё очень хорошо слышно. И пока у нас нет поводов считать, что в ближайшее время какой-то из мощных вулканов будет извергаться.

Хотя прямо сейчас по всей планете извергается 30 вулканов. Это средняя цифра, обычно от 20 до 40. Вот когда будет под 40, мы будем говорить, что вулканы активизировались.

А вот если брать период в 50 лет, то за это время что-то произойдет. Необязательно катастрофическое, чтобы вся планета вздрогнула, но достаточно сильное, чтобы мы об этом все услышали.

Вид на озеро в кальдере вулкана Ксудач в Южно-Камчатском природном парке

Вид на озеро в кальдере вулкана Ксудач в Южно-Камчатском природном парке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Сколько вулканов извергается на Курилах и Камчатке одновременно?

— Обычно — от трех до пяти. И это будет всегда — и в следующем году, и через год. Такая умеренная, спокойная активность, скорее всего, продолжится. В ближайшие десятилетия могут проявиться какие-то крупные, мощные вулканы по типу Ксудача — это у нас опасный вулкан, который умеет сильно извергаться, — и даже Авачинский. Это будут извержения интересные, но вряд ли планетарного масштаба.

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«Технология отработана»

— Как вы определяете, когда вулкан готов к выбросу пепла или извержению?

— На активных вулканах стоят сейсмометры. Они фиксируют вулканическое дрожание, которое появляется, когда поднимается магма. И из космоса при помощи спутников наблюдают за кратером и смотрят на температуру в кратере. Так что о готовности к извержению можно судить и по термальной аномалии.

Это и есть два основных инструмента, которые используются для вулканов, которые находятся в покое, но могут что-нибудь выдать.

А если уже началось извержение, то есть магма уже поступает небольшими порциями, оказывается на поверхности, немножечко взрывается и образует пепловые выбросы, то тут уже просто наблюдение.

Вулкан Шивелуч за неделю до начала извержения

Вулкан Шивелуч за неделю до начала извержения

Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук

— Насколько заранее можно предсказать, что произойдет извержение?

— Крупные предсказываются за 2–3 недели. А небольшие, которые сейчас происходят каждые несколько часов на Эбеко около Северо-Курильска, прогнозировать очень сложно. По сути, это одно извержение, которое началось еще в 2018 году и потихоньку тянется. И раз в несколько часов, а иногда и несколько раз в день Эбеко выбрасывает пепел — то побольше, то поменьше.

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А если вулкан молчал-молчал, а потом начал готовить событие по типу Шивелуча или Безымянного в апреле этого года, то здесь предсказание может быть достаточно точным — уже за 10 дней. Эта технология отработана. Но всё же вулканы ведут себя по-разному и имеют разную предсказуемость. Есть более капризные, а есть менее.

Длительные, долгосрочные прогнозы имеет смысл давать только для катастрофических извержений, то есть тех, которые могут повлиять на рельеф, угрожают жизни жителей полуострова. Они происходят редко, раз в несколько столетий. И когда мы говорим о серьезных событиях, которые меняют климат на планете, угрожают сотням тысяч людей, то их предсказать мы можем вполне.

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