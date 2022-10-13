Без малейших колебаний: как россиян спасут от землетрясения

Президент России Владимир Путин поручил сформировать программу расселения несейсмоустойчивого жилья — до 1 февраля 2023 года правительство должно рассмотреть этот вопрос, учитывая сейсмические риски в разных регионах. Каких субъектов РФ коснется расселение и много ли в России домов, способных устоять во время землетрясения, разбирались «Известия».

Какие поручения дал президент

Поручения, ответственным за исполнение которых назначен премьер Михаил Мишустин, опубликованы на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Они звучат следующим образом: во-первых, до 1 февраля 2023 года надо рассмотреть вопросы о формировании программы, распределить между регионами с учетом сейсмических рисков средства, выделяемые по этому направлению , представить предложения по совершенствованию подходов реализации программы в субъектах. Во-вторых, до 20 декабря 2022 года необходимо определить критерии, на основании которых признаются аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома, если их сейсмостойкость не отвечает установленным требованиям . Также должны быть разработаны критерии, по которым жилые помещения в таких домах признаются непригодными для проживания.

Предложения о разработке таких программ появлялись и ранее. Одна из них была разработана зампредом Госдумы Ириной Яровой. Она напомнила «Известиям», что для сейсмоопасной Камчатки это особенно актуальный вопрос .

— В 2019 году мне удалось добиться выделения 1,09 млрд рублей на строительство сейсмоустойчивых домов в крае , — заявила Яровая. — Уверена, что самым эффективным вложением средств государства является не сейсмоукрепление старых домов, а их снос и предоставление гражданам нового современного сейсмобезопасного жилья.

Без малейших колебаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По ее словам, затраты на сейсмоукрепление и строительство нового жилья практически одни и те же, а результат принципиально разный.

— Очень рада, что президент сейчас предлагает концепцию именно расселения, — говорит Яровая. — Закон, надеюсь, теперь будет поддержан правительством, а не только Минстроем.

Для каких регионов актуальна программа

Инженер ГК Fischer Сергей Клементьев рассказал «Известиям», что в сейсмоопасных зонах в России находятся, по разным данным, более 25% территории.

— И это только те регионы, где уже фиксировались удары выше 7 баллов, — заметил он. — Это в первую очередь Камчатка, Байкал, Курилы, Алтай, Северный Кавказ, Крым и Саяны. И хотя часть этих зон имеют невысокую плотность населения, в целом там расположено порядка 3 тыс. городов и поселков, пять атомных электростанций, ТЭС и ГЭС.

Более того, говорит он, существуют техногенные риски в ряде регионов, где активно ведется добыча полезных ископаемых.

Управляющий партнер проектно-строительной компании ДНС Вадим Казберов считает, что в программу могли бы включить Курильские острова, Камчатка и Сахалин, входящие в вулканический пояс Тихого океана.

— В 1995 году на Сахалине произошло крупнейшее за 100 лет в России землетрясение, в результате которого обрушились несейсмоустойчивые дома и погибло более 2 тыс. человек , — напомнил он в беседе с «Известиями». — В опасной зоне также Северный Кавказ, Черноморское побережье и Байкал.

Без малейших колебаний Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов

Александр Бубис, замруководителя Центра исследований по сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им В.А. Кучеренко, входящий в АО «НИЦ «Строительство», считает, что программа должна быть очень объемной.

— По имеющимся данным, на каждого жителя, проживающего в сейсмоопасном районе, около 3 кв. м жилья расположено в зданиях с недостаточной сейсмостойкостью , — рассказал он «Известиям». — Это достаточно серьезные цифры, хотя степень дефицита сейсмостойкости нужно, конечно, уточнять и устанавливать.

По мнению Бубиса, программа будет даже объемнее, чем программа расселения граждан, живущих в аварийном фонде. В пример он приводит ситуацию в Иркутской области, по которой проводился расчет.

— Он показал, что, если 10% объема вводимого нового жилья на территории области отдавать на переселение граждан, живущих в домах с недостаточной сейсмостойкостью, на решение проблемы потребуется около 20 лет , — рассказал Бубис. — Скорее всего, и в других регионах ситуация обстоит так же.

Заведующий кафедрой экономики строительства и управления недвижимостью Байкальского государственного университета Сергей Астафьев также отмечает, что для Иркутской области это очень актуальная тема. Именно от этого региона недавно было направлено обращение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву с просьбой решить проблемы жилого фонда региона.

— Большая часть населения Иркутской области проживает на юге региона в зоне повышенной сейсмической опасности, — пояснил он «Известиям». — Самое массовое строительство жилья в этих городах совпало с индустриальным освоением Сибири, и сейсмостойкость возводимого жилья не была приоритетом, при строительстве использовались «подножные», наиболее дешевые материалы. В результате в Иркутской области сегодня более 4,5 млн кв. м хрущевок, построенных по наиболее «экономичным» проектам из материалов, которые начали разрушаться уже через 10 лет после их возведения.

Без малейших колебаний Фото: ТАСС/Александр Новиков

Председатель государственной экзаменационной комиссии по направлению «Землеустройство и кадастры» Байкальского государственного университета, соучредитель АНО НПИ «Сибирь» Денис Воронов отмечает, что в Иркутской области «сплелось воедино и накопилось множество факторов негативного воздействия на типовое несейсмостойкое жилье».

— В течение года эти хрущевки подвержены тысячам мелких потрясений и десяткам землетрясений более 4–5 баллов, — рассказал он «Известиям». — Прогноз МЧС крайне негативный. Когда наступит время Ч и все эти минусы сложатся вместе, никто спрогнозировать не может, а значит, надо рассчитывать на худший вариант, что землетрясение может произойти буквально в любой день, — и действовать исходя из этой установки.

Можно ли укрепить старые дома

Эксперты Байкальского госуниверситета отмечают, что техническая возможность укрепления несейсмоустойчивых хрущевок есть, есть в стране и наработанные проекты, но необходимо учитывать климатические особенности регионов.

— Там, где климат мягкий и нет перепадов температур, где бетонные плиты или кирпичная кладка сделаны по стандартной технологии без добавления золы в бетон, — там, вероятно, экономически целесообразно будет сейсмоусиление зданий с наращиванием дополнительных этажей для повышения экономической привлекательности данных проектов, — поясняют эксперты. — Там же, где состояние панелей оставляет желать лучшего, усиление здания по периметру металлическим каркасом на какое-то время даст зданию простоять на своем месте, но не даст гарантии того, что панели не будут рассыпаться внутри здания.

Без малейших колебаний Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Это может привести к тому, что от здания останется один только новый металлический каркас, говорит Афанасьев. Более того, замечает он, сейсмоусиление забирает у жильцов дополнительные площади на расположение в ней металлических балок поперек квартир.

— При этом только комплексный капитальный ремонт панелей пятиэтажной хрущевки по всему периметру потребует не менее 50 млн рублей — без сейсмоусиления самого дома, — говорит Воронов. — Если же в дополнение к фасадным работам заняться еще и сейсмоусилением, то понадобится еще более 20 млн рублей. Итого более 70 млн рублей на попытку сейсмоусиления. И ни один эксперт не скажет, сколько лет простоит такой дом.

Воронов и Афанасьев полагают, что на первом этапе нужно выделение средств на тотальное обследование всех потенциально сейсмоопасных домов.

Сергей Клементьев считает, что для решения задачи надо сформулировать единые и предельно четкие критерии безопасности зданий в сейсмоопасных зонах. Пока существующая нормативная база разрозненная и зачастую не соответствует технической реальности, добавляет эксперт.

— Например, в России до сих пор нет полноценных официальных рекомендаций, определяющих использование для опасных зон анкерных креплений, которые отвечают за надежность монтажа сопутствующих конструкций вроде трубопроводов, кабельных трасс, подвесных потолков, кондиционеров и фасадных систем, — говорит он. — Такие конструкции при землетрясении являются одними из наиболее серьезных факторов риска — причинами травм и даже гибели людей при обрушениях после подземных ударов.

В итоге, по его словам, частные компании сами разрабатывают рекомендации — в частности, у его фирмы есть документ «Безопасная анкеровка в зонах землетрясений: крепления в условиях сейсмических воздействий», который не является официальным руководством к действию для проектировщиков и может использоваться лишь как удобный инструмент.

Без малейших колебаний Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Александр Бубис отмечает, что дефицит сейсмостойкости возникает в четырех случаях. Во-первых, возможно изменение фоновой сейсмичности — случается, что специалисты Института физики земли уточняют карты общего сейсмического районирования, повышая для некоторых регионов сейсмичность. А дома строили, исходя из предыдущих показателей.

Во-вторых, возможен простой физический износ здания.

— Скажем, 25 лет с момента начала эксплуатации пройдено, несущая способность начала исчерпываться и при сейсмических эффектах недостаточна, — говорит Бубис.

В-третьих, возможно изменение нормативных требований , когда здание перестало соответствовать требованиям норм. Обычно, говорит эксперт, это не является основанием для признания здания аварийным или строением с ограниченной работоспособностью до момента реконструкции.

В-четвертых, возможен дефицит сейсмостойкости в результате конструктивного решения при возведении зданий — это тот случай, о котором говорили как раз иркутские эксперты. Более того, замечает Бубис, не все здания подразумевают возможность усиления.

— Например, здания с так называемым неполным каркасом серии 1-335 (хрущевки. — «Известия») первых годов постройки являются наиболее уязвимыми , — говорит эксперт. — Их много в Иркутской области, в Камчатском крае, в Бурятии.

По его словам, разработка программы по переселению жителей из несейсмоустойчивых домов требует более тщательного прогнозирования сценариев последствий землетрясений в разных регионах.

Какой должна быть программа

Генеральный директор Фонда «Институт экономика города» Александр Пузанов полагает, что программа по расселению из несейсмоустойчивых домов должна быть как минимум похожа на программу по переселению из аварийных домов.

— Другое дело, что и механизм расселения из аварийного жилья должен быть модифицирован, усовершенствован, об этом много говорят, но пока каких-то кардинальных изменений нет , — рассказал он «Известиям». — Но в целом это должен быть один и тот же механизм государственной политики.

При этом программы должны быть разделены, говорит Пузанов, так как будут разные механизмы определения подлежащих сносу, разные критерии очередности и так далее.

Без малейших колебаний Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Но главное отличие в том, что «классическое» аварийное жилье — возобновляемая категория , — говорит он. — У нас каждый год едва ли не больше жилья признается аварийным, чем мы расселяем. А здесь, насколько я понимаю, идея сделать разовую программу , выявить все несейсмостойкие здания и сделать одну программу по решению проблемы.

Вадим Казберов также считает, что вряд ли есть смысл изобретать какой-то новый способ реализации работы программы — механизм, вероятно, будет если не идентичный, то как минимум очень похожий.

При этом, говорит он, в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда участвуют застройщики, которые получают субсидии от государства на возмещение понесенных расходов. Вероятно, полагает Казберов, новая программа тоже будет предусматривать участие застройщиков.

Пузанов отмечает, что бизнесу строительство нового жилья может быть интересным и на отдаленных территориях, особенно если речь идет о каких-то монопрофильных городских образованиях — их достаточно много в сейсмоопасных районах.

— Кроме того, это возможно и там, где градообразующие предприятия заинтересованы в том, чтобы эта программа была реализована для решения жилищного вопроса их работников , — говорит он. — Но ответ на этот вопрос будет получен, когда мы получим перечень населенных пунктов, где будут сносить несейсмостойкие дома.

Бубис считает, что такая программа может быть решена только в рамках частно-государственного партнерства.