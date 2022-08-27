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Малоэтажная постройка: частные дома и дачи за год подорожали на 20–35%

Как будут меняться цены на такое жилье до конца 2022-го
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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За год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20–35%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. По их словам, подорожали стройматериалы, увеличилась стоимость рабочей силы, стремительно вырос спрос на такое жилье. Осенью средняя стоимость домов может подняться еще на 7–8%, так как традиционно в это время года спрос на загородную недвижимость растет, отмечают эксперты.

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Бурный рост

В августе 2022 года стоимость квадратного метра в частных домах в России выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, сказал «Известиям» заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. Ценовой пик пришелся на май — перед началом летнего сезона, добавил он. По данным директора по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслава Котлова, за последний год средняя стоимость частных домов из дерева выросла на 30%.

Наиболее ликвидные объекты, например, в Подмосковье в границах «Большой бетонки» (автодорога А-108) подорожали на 30–35%, рассказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. По оценке руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова, в годовом выражении индивидуальное жилье в стране стало дороже на 20%.

Малоэтажная постройка
Частные дома в подмосковье
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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По словам экспертов, никаких оснований для возникновения дефицита в этой сфере нет

Причем дачи продемонстрировали еще более высокую динамику роста средней стоимости, отметил Илья Сауков. По сравнению с августом прошлого года новые дачи для круглогодичного проживания выросли в цене в среднем на 25–30%. Но неликвидные варианты с необработанными земельными участками и старыми сезонными домами прибавили 7–10%, рассказал он.

Всему виной высокий спрос и сокращение объема предложения. Причина большого интереса к такому жилью — это популярность удаленной работы на фоне небывало высоких цен на квартиры, — сказала Ирина Доброхотова.

Например, средняя стоимость коттеджа площадью 100–200 кв. м для круглогодичного проживания примерно в 50 км от МКАД составляет 30–35 млн рублей, а квартиры в старых границах Москвы — 40 млн, свидетельствуют данные bnMap.pro.

Малоэтажная постройка
Частные дома в подмосковье
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Кроме того, рост цен обусловлен подорожанием стройматериалов, сложностями импортозамещения инженерии и лакокрасочной продукции, а также общей неопределенностью, сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. В числе причин и увеличение стоимости рабочей силы, добавил Илья Сауков.

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В премиальном сегменте загородной недвижимости цены поднялись в том числе из-за катастрофического роста курсов валют весной, отметила член ассоциации AREA Юлия Белукова. Примерно 40% таких объектов экспонируются в валюте, пояснила она.

Новая волна

Пандемийный 2020 год катализировал интерес к загородным объектам и по нынешний день они продолжают пользоваться спросом, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Люди покупают как дома для дачного сезона, так и более дорогие объекты для круглогодичного проживания, добавила она.

При этом летом 2022 года наблюдалась корректировка средней цены, которая связана не со снижением стоимости реальных объектов, а с выходом на рынок более дешевых вариантов, сказал Илья Сауков. Продавцы стараются сократить конечную стоимость своих объектов, чтобы увеличить их привлекательность, отметил он.

Малоэтажная постройка
Строящийся дом в Московской области
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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По его словам, в том числе для этого снижается уровень отделки и оснащенности домов. Например, реже стали продавать жилье с мебелью и бытовой техникой. Плюс в продаже растет количество недостроенных домов, требующих завершения внутренней отделки, сказал Илья Сауков.

— По всем сегментам средние цены на частные дома стагнируют, и сейчас нет предпосылок для дальнейшего активного роста стоимости, — сказал Алексей Попов.

По мнению Ирины Доброхотовой, потенциал роста еще не исчерпан: спрос превышает предложение и оно сокращается. Поэтому к следующему лету не исключено очередное подорожание загородных домов, считает она. По оценкам Максима Лазовского, до конца года рынок будет находиться в нынешнем ценовом коридоре, также возможно подорожание самых ликвидных объектов.

В ближайшее время мы ожидаем очередную волну роста стоимости загородных домов. Традиционно осенью спрос на загородную недвижимость растет, поэтому в сентябре–октябре средняя цена домов может подняться еще на 7–8%, — полагает Илья Сауков.

Малоэтажная постройка
Частный дом в жилом секторе Московской области
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В начале 2023 года Максим Лазовский прогнозирует снижение цен на частные дома до 15% — это отложенный эффект уменьшения стоимости стройматериалов. Кроме того, если для застройщиков появятся льготные кредиты, то общее снижение цен на объекты может достигнуть 20%, считает он.

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