Жильем поросло: строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами

Производителям домокомплектов для малоэтажной застройки планируется предоставлять льготное финансирование. Такая возможность прорабатывается при участии госкорпорации ДОМ.РФ, сообщил «Известиям» ее глава Виталий Мутко. Субсидирование нужно и застройщикам — соответствующую инициативу в правительство направят члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказали там изданию. Льготы должны компенсировать разницу между стоимостью кредитов для девелоперов и ключевой ставкой ЦБ. Меры позволят снизить цены на такое жилье до 20–25% и стимулировать малоэтажную застройку, говорят эксперты.

Малым домом

Участникам рынка малоэтажного жилья сегодня непросто конкурировать с «серыми» строителями, которые работают без разрешений, сертификатов качества, иногда не платят налоги, заявил «Известиям» гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Поэтому необходимо поддержать прозрачные компании, предоставляя им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию действующего производства домокомплектов. Такая возможность прорабатывается при участии ДОМ.РФ, сказал он.

Жильем поросло Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Субсидирование нужно и застройщикам малоэтажки (это многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота которых в большинстве случаев не превышает 2–3 этажей) — такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время направят члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал «Известиям» член комитета, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Льготы должны компенсировать разницу между ставками кредитов для девелоперов и ключевой ставкой ЦБ, пояснил он.

«Известия» направили запросы в пресс-службу кабмина и Минстрой с просьбой оценить перспективу принятия подобных решений.

Сегодня почти 60% российских семей (11,2 млн), которые хотят переехать из квартиры в частный дом, готовы воспользоваться услугами девелоперов для его строительства, свидетельствуют данные совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМа, с которым ознакомились «Известия».

— Готовность граждан привлекать застройщиков — важный знак, свидетельствующий о высоком потенциале цивилизованного индивидуального жилищного строительства (ИЖС), когда население строит дома с помощью профессиональных девелоперов, по типовым проектам, с соблюдением стандартов качества и безопасности, — сказал Виталий Мутко.

Но пока подавляющее число частных домов граждане строят своими силами. Это мешает распространению ипотеки в секторе, да и сама по себе такая застройка носит хаотичный характер, не соответствует современным стандартам, представлениям о сбалансированной городской среде, подчеркнул глава ДОМ.РФ.

Жильем поросло1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Выход — в стандартизации этого рынка, строительстве поселков частных домов по типовым проектам. Сейчас, судя по нашему опросу, к типовому проекту готово около 20% семей, желающих переехать из квартиры в частный дом. Но если создать каталог типовых проектов, прошедших все необходимые экспертизы, то им готовы воспользоваться в четыре раза больше семей — 79%, — добавил Виталий Мутко.

Работа над таким каталогом уже ведется. Проведен всероссийский конкурс на разработку типовых проектов ИЖС, многоквартирных малоэтажных домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих конструкций. 40 проектов-победителей включено в реестр типовых решений, добавил собеседник «Известий».

Доступный рост

Льготное финансирование для застройщиков малоэтажки и производителей домокомплектов — мера для стимулирования развития отрасли, сказал Александр Якубовский. Конечная цель — сокращение сроков строительства, повышение качества жилья, а также снижение его стоимости, подчеркнул парламентарий.

Меры станут катализатором развития сегмента ИЖС, поскольку сегодня у малоэтажных девелоперов нет практически никаких льгот в отличие от застройщиков многоэтажных домов, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Субсидии могут снизить среднюю стоимость малоэтажного жилья на 20–25%, оценил он.

Жильем поросло2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Любая поддержка застройщиков, работающих с ИЖС и малоэтажкой, — безусловный плюс. Пока подобные проекты имеют невысокую маржинальность по сравнению с многоэтажными. Льготы должны простимулировать застройщиков выходить в этот сегмент, тем более что спрос на ИЖС растет, — полагает член генсовета «Деловой России», застройщик, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Банки тем существеннее снижают ставки по проектному финансированию, чем больше у компании оборотных средств. Темпы и объемы продаж малоэтажки и ИЖС гораздо ниже, чем многоквартирных домов, то есть у таких компаний гораздо меньшие обороты, отметила директор департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family Екатерина Коган. В результате малоэтажные девелоперы сегодня имеют значительно худшие условия финансирования со стороны банков, чем гиганты отрасли, которые занимаются многоэтажным строительством, сказала она. Поэтому меры поднимут привлекательность сегмента.

— Сейчас в сфере ИЖС и малоэтажки действительно немного игроков, способных инвестировать собственные средства в увеличение масштабов строительства. И повышение доступности кредитных ресурсов — вопрос для отрасли очень актуальный, — согласен заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков.

По словам руководителя комиссии по ИЖС общественного совета при Минстрое Олега Бетина, в основном возведением малоэтажки сегодня занимаются мелкие компании. У таких организаций почти нет финансирования, банки неохотно с ними работают, подчеркнул он.

Жильем поросло3 Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Впрочем, ключевая проблема отрасли — даже не само малоэтажное домостроение, а обеспечение поселков услугами ЖКХ и прочей инфраструктурой, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Развитие сегмента напрямую зависит от госпрограмм газификации, электрификации и развития водоочистных сооружений, пояснил он.

Поэтому в госпрограммы комплексной модернизации ЖКХ инфраструктуры необходимо включать не только города, но и пригороды и прилегающие к агломерациям муниципальные районы, считает эксперт.

Также в большинстве крупных городов нужно решить вопрос с выделением больших земельных участков под комплексную застройку, иначе повышенный спрос на землю может спровоцировать более активный рост цен на нее, что может спровоцировать подорожание домов, добавил Илья Сауков.