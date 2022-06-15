Ипотеки ради: девелоперы вводят кредиты на жилье под 0,01%

Девелоперы начали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% годовых на 10–30 лет . Об этом «Известиям» рассказали опрошенные застройщики. В их числе ФСК, Level Group, Forma (в составе ПИК), «Гранель». Затраты на снижение ставки для клиента включают в конечную стоимость квартир, поэтому в какой-то степени это просто маркетинговый ход, пояснили эксперты. По их словам, поэтому средние цены на первичные квартиры в Росси в апреле-мае выросли на 5–7%. Впрочем, после отмены таких программ они, вероятно, падать не будут, говорят специалисты.

Новые веяния

Последние месяцы субсидированная ипотека со ставкой от 0,01% становится неотъемлемым маркетинговым инструментом для рынка новостроек , сказал «Известиям» член правления Association of Real Estate Agencies (AREA), управляющий партнер Savills Дмитрий Халин. Такие программы получили широкое распространение в сегментах эконом, комфорт и отдельных проектах бизнес-классов, уточнил он.

— Новые условия подстегнули застройщиков искать дополнительные способы привлечения покупателей , — сказал руководитель компании Forma (в составе ПИК) Илья Чепрасов.

Как уже писали «Известия», продажи застройщиков в апреле снизились до 99% . Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%.

Ипотеки ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ГК ФСК есть ряд программ со ставкой от 0,01% на весь срок кредитования , сообщила «Известиям» коммерческий директор группы Ольга Тумайкина. Их ввели в марте 2022 года — практически сразу после поднятия ключевой ставки до 20%, сказала она.

Во флагманском проекте Forma снизили ставку по льготной ипотеке до 0,1% на весь срок кредитования при первоначальном взносе от 15% . Ставку по семейной ипотеке — до 0,99% вместо обычных 6% , рассказал Илья Чепрасов. В ГК «Гранель» тоже разработали субсидированные кредитные продукты в рамках классических и госпрограмм ипотеки.

— Семейная ипотека со ставкой от 0,2% у нас появилась в конце апреля. Первоначальный взнос по программе составляет от 15% от стоимости жилья, максимальная сумма займа — 12 млн рублей на срок до 20 лет, — рассказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Действует партнерская программа с банками со ставкой 0,1% годовых на весь срок и в Level Group . Ее запустили с 1 июня, сказала директор по продажам компании Алина Ларионова. У девелопера «Аквилон» ставка 0,01% годовых действует на весь срок до 30 лет , выдается сумма до 12 млн рублей (первоначальный взнос от 15%), рассказали в компании. Похожие программы запустили в «СМУ-6 Инвестиции», группа «Родина», «А101», «Страна Девелопмент» и другие.

Ипотеки ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Это эффективный способ расширить возможности покупателей и инструмент поддержки платежеспособного спроса, — сказал руководитель управления ипотечного кредитования ГК «А101» Рустам Азизов.

Параллельное подорожание

Субсидируя ипотеку, застройщики поднимают цены на жилье , объяснил коммерческий директор поселка «Павловы озера» Валерий Лукинов. По его подсчетам, если компенсируется 5–8 п.п., стоимость «квадрата» может увеличиться до 24% .

— Предлагая пониженную ставку, мы обязуемся выплатить банку определенную комиссию. Частично затраты на снижение ставки для клиента нам приходится включать в конечную стоимость квартир. Но субсидированная ставка всё равно выгоднее, если она действует более пяти-семи лет , — сказала Алина Ларионова.

В тех проектах, где субсидирование происходит за счет денежного потока именно от застройщика, квартиры дорожают не очень сильно — тогда акция действительно увеличивает продажи, отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Но если рост стоимости значительный, программа вызывает интерес, но дает заметно меньшую конверсию в реальные сделки, рассказал он.

Ипотеки ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным управляющего партнера Dombook, председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, такие программы в основном распространены в Москве . В мае, по информации bnMap.pro, в столице квадратный метр на первичном рынке подорожал на 1,8%, до 394,6 тыс. рублей .

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, фактически дополнительные затраты на субсидирование ипотечных ставок большая часть застройщиков уже заложила в стоимость своих объектов весной . Поэтому в большинстве городов России в апреле-мае средняя стоимость «квадрата» выросла на 5–7% , рассказал он. Именно в тот момент девелоперы активно заключали договоры с банками, пояснил эксперт.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Субсидирование ставок работает одновременно как инструмент конкуренции и как антикризисная мера , полагает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Сейчас девелоперам важно преодолеть негативные последствия спада покупательского интереса в апреле-мае, добавил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Также он отметил, что мера позволит обеспечить приемлемые темпы заполнения эскроу-счетов и, соответственно, снижение ставки по проектному финансированию для застройщиков. Это минимизирует риски банкротства девелоперов.

Ипотеки ради Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин