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Удачные строения: на рынке загородного жилья сформировался дефицит

До конца года цены на частные дома в России могут вырасти на 8-10%
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Удачные строения: на рынке загородного жилья сформировался дефицит
2021-05-25 18:59:25">
2021-05-25 18:59:25
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На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения, рассказали «Известиям» в отрасли. Спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом. За год показатель в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, рассказали участники рынка недвижимости. Из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи по сравнению с 2020 годом увеличились на 20%. По итогам этого года они могут вырасти еще на 8-10%, спрогнозировали в отрасли.

Рекордные значения

Спрос на загородное жилье — частные дома, таунхаусы, дачи, коттеджи — побил все рекорды, утверждают в отрасли. В первом квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к загородной недвижимости в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, в Новосибирске — в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге и Красноярске — в 1,2 раза. Об этом рассказал «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

строительство

На этом фоне в большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения, отметил он. В числе самых дефицитных регионов — Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край, сообщил Антон Сауков.

— Действительно, спрос на загородное жилье в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом вырос примерно в полтора раза. В связи с этим во всех регионах наблюдается дефицит качественного предложения, — согласен руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Удачные строения
московская область
Фото: ТАСС/Ведомости/Анна Марченко

По данным «Авито Недвижимости», в I квартале 2021 года спрос на покупку дач, домов, коттеджей и таунхаусов по стране увеличился на 24% год к году. При этом подавляющее большинство россиян отдавали предпочтение приобретению домов — их доля по итогам января–марта 2021-го составила 75% в общей структуре спроса.

Предложение в I квартале 2021 года на фоне высокой покупательской активности сократилось на 16% год к году. Среди регионов самое значительное снижение предложения загородной недвижимости зафиксировано в Калмыкии — в полтора раза, в Иркутской области — на 36%, в Республике Татарстан — на 34%, в Ульяновской области — на 32%, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

— За последний год загородная недвижимость приобрела небывалую популярность. Люди оказались заперты в квартирах и поняли, насколько им необходимо иметь участок, возможность выйти прогуляться. Плюс стимулирующим фактором стала возможность удаленной работы, — сказала руководитель департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган.

Удачные строения
коттеджи поселок
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Дефицит усугубляет низкая активность девелоперов, которые после долгих лет стагнации на загородном рынке не успели переориентироваться на строительство больших объемов. Так, например, в элитном сегменте на загородном рынке Подмосковья за последние 3,5 года не появилось ни одного нового объекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

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Сейчас даже на рынке Московской области довольно мало девелоперов, которые строят современную качественную загородную недвижимость, согласен директор по развитию девелоперской компании ZS-Group Антон Алимов. Дома с земельными участками в готовом поселке с инфраструктурой и коммуникациям стоят от 8 до 16 млн рублей, уточнил он.

Цена роста

Из-за дисбаланса спроса и предложения некоторые продавцы вторичной загородной недвижимости начали откровенно завышать стоимость своих объектов на 15–20% от существующих рыночных значений, сказал Антон Сауков.

— В целом за год цены на загородное жилье в стране увеличились в среднем на 20%. По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8–10%, — сказал Алексей Попов.

По прогнозу Антона Саукова, с учетом сокращения объема предложения и растущей стоимости строительства, дачи в этом году могут подскочить в цене на 10–12%. Он также отметил, что в связи с введением моратория на точечную застройку в Сочи покупатели уже переориентировались на сегмент загородного жилья, из-за чего некоторые позиции уже выросли в цене в два–три раза. При этом высокий спрос сохраняется, а значит, и стоимость продолжит расти интенсивнее, чем в целом по России, и может превысить 30%, добавил он.

Удачные строения
ипотека деньги
Фото: РИА Новости
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В нынешних условиях спрос будет постепенно увеличиваться, сдерживать его будет предложение с большим количеством неликвидных объектов, которые остаются в продаже, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

По итогам I квартала 2021 года темпы роста объемов строительства частного жилья даже опережают рост ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, сказал гендиректор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) Вячеслав Дусалеев. Дальнейший потенциал увеличения строительства частных домов и дач лежит в том числе в плоскости повышения доступности финансирования такого строительства, добавил он.

Кредитование индивидуального частного строительства постепенно развивается. Например, во втором квартале ВТБ готовится запустить такую ипотечную программу, сообщили «Известиям» в банке.

По мнению Антона Саукова, также необходимо обеспечить максимальное использование существующих земель в дачных поселках, пересмотреть стратегии развития тех дачных обществ, в которых из-за плохой транспортной доступности и обеспеченности инфраструктурой отсутствует спрос на участки, а также начать комплексное развитие территорий под новое строительство.

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