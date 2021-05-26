Удачные строения: на рынке загородного жилья сформировался дефицит

На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения , рассказали «Известиям» в отрасли. Спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом. За год показатель в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, рассказали участники рынка недвижимости. Из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи по сравнению с 2020 годом увеличились на 20%. По итогам этого года они могут вырасти еще на 8-10%, спрогнозировали в отрасли.

Рекордные значения

Спрос на загородное жилье — частные дома, таунхаусы, дачи, коттеджи — побил все рекорды, утверждают в отрасли. В первом квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к загородной недвижимости в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, в Новосибирске — в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге и Красноярске — в 1,2 раза . Об этом рассказал «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

На этом фоне в большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения, отметил он. В числе самых дефицитных регионов — Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край , сообщил Антон Сауков.

— Действительно, спрос на загородное жилье в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом вырос примерно в полтора раза . В связи с этим во всех регионах наблюдается дефицит качественного предложения, — согласен руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Удачные строения Фото: ТАСС/Ведомости/Анна Марченко

По данным «Авито Недвижимости», в I квартале 2021 года спрос на покупку дач, домов, коттеджей и таунхаусов по стране увеличился на 24% год к году. При этом подавляющее большинство россиян отдавали предпочтение приобретению домов — их доля по итогам января–марта 2021-го составила 75% в общей структуре спроса.

Предложение в I квартале 2021 года на фоне высокой покупательской активности сократилось на 16% год к году. Среди регионов самое значительное снижение предложения загородной недвижимости зафиксировано в Калмыкии — в полтора раза, в Иркутской области — на 36%, в Республике Татарстан — на 34%, в Ульяновской области — на 32%, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

— За последний год загородная недвижимость приобрела небывалую популярность. Люди оказались заперты в квартирах и поняли, насколько им необходимо иметь участок, возможность выйти прогуляться. Плюс стимулирующим фактором стала возможность удаленной работы, — сказала руководитель департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган.

Удачные строения Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Дефицит усугубляет низкая активность девелоперов, которые после долгих лет стагнации на загородном рынке не успели переориентироваться на строительство больших объемов . Так, например, в элитном сегменте на загородном рынке Подмосковья за последние 3,5 года не появилось ни одного нового объекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Сейчас даже на рынке Московской области довольно мало девелоперов, которые строят современную качественную загородную недвижимость, согласен директор по развитию девелоперской компании ZS-Group Антон Алимов. Дома с земельными участками в готовом поселке с инфраструктурой и коммуникациям стоят от 8 до 16 млн рублей, уточнил он.

Цена роста

Из-за дисбаланса спроса и предложения некоторые продавцы вторичной загородной недвижимости начали откровенно завышать стоимость своих объектов на 15– 20% от существующих рыночных значений , сказал Антон Сауков.

— В целом за год цены на загородное жилье в стране увеличились в среднем на 20%. По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8– 10% , — сказал Алексей Попов.

По прогнозу Антона Саукова, с учетом сокращения объема предложения и растущей стоимости строительства, дачи в этом году могут подскочить в цене на 10–12%. Он также отметил, что в связи с введением моратория на точечную застройку в Сочи покупатели уже переориентировались на сегмент загородного жилья, из-за чего некоторые позиции уже выросли в цене в два–три раза. При этом высокий спрос сохраняется, а значит, и стоимость продолжит расти интенсивнее, чем в целом по России, и может превысить 30%, добавил он.

Удачные строения Фото: РИА Новости

В нынешних условиях спрос будет постепенно увеличиваться, сдерживать его будет предложение с большим количеством неликвидных объектов, которые остаются в продаже, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

По итогам I квартала 2021 года темпы роста объемов строительства частного жилья даже опережают рост ввода в эксплуатацию многоквартирных домов , сказал гендиректор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) Вячеслав Дусалеев. Дальнейший потенциал увеличения строительства частных домов и дач лежит в том числе в плоскости повышения доступности финансирования такого строительства, добавил он.

Кредитование индивидуального частного строительства постепенно развивается. Например, во втором квартале ВТБ готовится запустить такую ипотечную программу, сообщили «Известиям» в банке.

По мнению Антона Саукова, также необходимо обеспечить максимальное использование существующих земель в дачных поселках, пересмотреть стратегии развития тех дачных обществ, в которых из-за плохой транспортной доступности и обеспеченности инфраструктурой отсутствует спрос на участки, а также начать комплексное развитие территорий под новое строительство.