Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км над уровнем моря
Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил столб пепла высотой около 4,5 км над уровнем моря. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
«Влк Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 м над уровнем моря», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Не уточняется, представляет ли выброс пепла опасность для авиации и населения.
Ранее, 15 июля, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км над уровнем моря. В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент действует оранжевый авиационный цветовой код. Выброс пепла вулканом Эбеко был опасен для местных авиаперевозок.
Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир в 7 км от города Северо-Курильска и активизировался в середине ноября 2016 года.