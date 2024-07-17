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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км над уровнем моря

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Фото: t.me/info65mchs
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Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил столб пепла высотой около 4,5 км над уровнем моря. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Влк Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 м над уровнем моря», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Не уточняется, представляет ли выброс пепла опасность для авиации и населения.

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Ранее, 15 июля, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км над уровнем моря. В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент действует оранжевый авиационный цветовой код. Выброс пепла вулканом Эбеко был опасен для местных авиаперевозок.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир в 7 км от города Северо-Курильска и активизировался в середине ноября 2016 года.

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