Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км над уровнем моря
Вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах, выбросил пепел на высоту 2 км. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).
«Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2 км над уровнем моря. <…> Шлейф пепла протянулся на 3 км на восток от вулкана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент действует оранжевый авиационный цветовой код. Выброс пепла вулканом Эбеко опасен для местных авиаперевозок.
Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир в 7 км от города Северо-Курильск и активизировался в середине ноября 2016 года.
Ранее, 8 июля, стало известно, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 4 км. Также было зафиксировано, что шлейф пепла протянулся на 36 км на северо-восток от вулкана.