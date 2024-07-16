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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км над уровнем моря

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Фото: t.me/info65mchs
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Вулкан Эбеко, расположенный на Курильских островах, выбросил пепел на высоту 2 км. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2 км над уровнем моря. <…> Шлейф пепла протянулся на 3 км на восток от вулкана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент действует оранжевый авиационный цветовой код. Выброс пепла вулканом Эбеко опасен для местных авиаперевозок.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир в 7 км от города Северо-Курильск и активизировался в середине ноября 2016 года.

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