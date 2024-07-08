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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 4 км

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Фото: t.me/IViS_DVO_RAN
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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 4 км. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе местного филиала института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

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Накануне, 7 июля, вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км. Отмечалось, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, относится к вулканам с повышенной активностью. Его абсолютная высота достигает 1469 м.

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