Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 4 км. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе местного филиала института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Накануне, 7 июля, вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км. Отмечалось, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, относится к вулканам с повышенной активностью. Его абсолютная высота достигает 1469 м.