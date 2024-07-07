На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 2,5 км. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе местного филиала института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 2,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Ранее, 22 июня, вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 30 км на запад от вулкана.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, относится к вулканам с повышенной активностью. Его абсолютная высота достигает 1469 м.