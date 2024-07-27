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Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии

Лавров: АСЕАН выразила интерес к идее РФ о новой системе безопасности в Евразии
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия и страны — участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о необходимости развивать единую систему безопасности в Евразии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия – АСЕАН и СМИД ВАС.

По его словам, государства ассоциации выразили заинтересованность инициативой президента РФ Владимира Путина о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии.

«[Страны — участницы АСЕАН] проявили интерес к уже упомянутой мной инициативе президента Путина о формировании системы евразийской безопасности, которая была бы неделимой и равноправной. АСЕАН готова к предметному разговору на эту тему», — сказал министр.

Лавров уточнил, что Запад продвигает узкие форматы в рамках АСЕАН с целью сдержать Россию и Китай. Страны ассоциации это понимают и поэтому проявили интерес к инициативе российского лидера, пояснил он.

При этом глава МИД РФ выразил надежду на то, что страны — участницы АСЕАН осознают опасность планов США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Ранее, 25 июля, Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В рамках визита министр посетит совещания в столице на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. Его визит продлится до 27 июля.

Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин должны сообща противодействовать внешнему вмешательству в дела Юго-Восточной Азии и делать всё для защиты структуры АСЕАН.

В свою очередь, китайский министр иностранных дел отметил, что РФ, КНР и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, укрепление сотрудничества между тремя странами защитит общие интересы и пошлет четкие сигналы об объединении для региональной стабильности и процветания, а также противостояния вызовам.

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