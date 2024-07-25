Лавров призвал сообща с КНР бороться с вмешательством в дела Юго-Восточной Азии

Россия и Китай должны сообща противодействовать внешнему вмешательству в дела Юго-Восточной Азии и делать всё для защиты структуры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

«Другие многосторонние площадки тоже имеют важное значение. Среди них, конечно же, АСЕАН и вся асеаноцентричная архитектура. У нас единая позиция — мы должны делать всё, чтобы не позволить ее разрушить», — сказал Лавров на встрече с Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Также глава МИД РФ указал на то, что России и Китаю нужно сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

Кроме того, по словам Лаврова, приоритетом на повестке дня двух стран является реализация задач комплексного национального развития государств. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно уделяют внимание этим вопросам, включая экономическое взаимодействие и партнерство.

Ранее 25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В рамках визита министр посетит совещания в столице на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. Его визит продлится до 27 июля.

До этого, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит Лаврова на совещание АСЕАН в Лаос. Она подчеркнула, что Россия рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.